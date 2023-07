Isa Pantoja se pronuncia sobre el último problema de salud de su hermano Kiko Rivera

Kiko Rivera (39) permanece ingresado en el hospital Hospital Vithas de Sevilla desde el sábado y este lunes va a someterse a un cateterismo para diagnosticar o tratar la afección cardiaca que padece. Su madre, Isabel Pantoja, ha estado al lado del DJ en este delicado trance. Sin embargo, su hermana pequeña Isa Pantoja sigue sin tener relación con él y no lo ha visitado. “Con mi hermano no tengo contacto por razones obvias. Lo importante para mí es que esté bien. Yo he tenido que hacer lo que he hecho porque la última vez no fui bien recibida”, ha explicado en la tertulia social de El programa de Ana Rosa haciendo referencia a cuando en el mes de noviembre el primo de Anabel Pantoja sufrió un ictus y se le prohibió verlo.

La influencer también ha especificado que a pesar de sus diferencias sí que se ha preocupado por el estado de salud del hijo de Paquirri. Además, ha subrayado que es la intérprete de Marinero de luces quién la mantiene informada de cualquier cambio o novedad. “Ella me dice todo lo que sabe, es con quién tengo contacto”. Finalmente, la tertuliana ha declarado que desconoce cuándo se produjo exactamente el acercamiento entre La Tonadillera y su primogénito. “Entiendo que desde el ictus su relación ha mejorado. Tal vez ha normalizado todo y ella lo acompaña como su madre que es”.

Precisamente, sobre las 13.00 horas de este jueves se podía ver a la artista entrando a las instalaciones hospitalarias para acompañar a Kiko en la operación. Isabel Pantoja, con semblante serio y cubriendo su cara con unas gafas de sol y una mascarilla quirúrgica, no ha querido hacer declaraciones y simplemente ha agradecido a la prensa sus palabras de ánimo con un tímido saludo.

A pesar de este susto familiar, Isa Pantoja está muy ilusionada ultimando todos los preparativos de su boda con Asraf Beno. La que fuese participante de Supervivientes ha dado más detalles de su esperado enlace. “Será el 13 de octubre por la tarde, concretamente a las 18.30, en Sevilla. Será una ceremonia civil y todo tendrá lugar en el mismo sitio. Habrá unas 200 personas y quiero hacer guiños a nuestras dos culturas, en el menú y en la ceremonia”.

Isa llevará dos vestidos, uno que ha definido como “clásico y elegante” y otro más adaptado a la fiesta. En la lista de invitados no figuran ni Kiko Rivera ni los hermanos Manuel Cortés y Alma Bollo, con los que el modelo tuvo numerosos problemas en el reality show de supervivencia. Quién sí esperan que estén presentes son su progenitora, su querida prima Anabel Pantoja y el presentador Jorge Javier Vázquez, al que ha pedido que sea su padrino y la acompañe al altar.

