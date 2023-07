El mensaje de apoyo de Irene Rosales a Kiko Rivera antes de pasar por quirófano: 'Te quiero conmigo siempre'

Irene Rosales lleva más de nueve años al lado de Kiko Rivera y en estos momentos tan delicados no le suelta de la mano. La sevillana permanece día y noche junto a su marido, que se encuentra ingresado en un hospital de Sevilla desde el pasado sábado. El DJ, de 39 años, tiene problemas de corazón y este lunes va a someterse a un cateterismo para diagnosticar o tratar la afección cardiaca que padece. Pero antes de pasar por quirófano, ha recibido este bonito mensaje de su mujer. "Te quiero, te quiero por encima de cualquier cosa, te quiero para los momentos felices, te quiero para los momentos menos felices, pero, sobre todo, te quiero conmigo siempre. Eres fuerte, papi y aquí vamos a estar a tu lado siempre porque somos un equipo".

La pareja comenzó a salir el 24 de mayo de 2014. Su relación ha estado marcada por instantes de gran felicidad, como su boda, celebrada el 7 de octubre de 2016 o el nacimiento de sus dos hijas, Ana, el 15 de diciembre de 2015, y Carlota, el 30 de enero de 2018. Pero también han tenido que hacer frente a momentos muy duros: el ingreso en prisión de Isabel Pantoja, su posterior distanciamiento con la cantante, el fallecimiento de los padres de Irene con tan solo nueve meses de diferencia, la muerte de doña Ana y los diversos problemas de salud del DJ.

El sevillano padece diabetes, sufre ataques de gota que en ocasiones afectan a su movilidad y tiene un pasado marcado por las adicciones. En mayo de 2018 anunciaba mediante un comunicado que padecía depresión y en 2021 tuvo que ser operado de urgencia de un problema intestinal derivado de una banda gástrica.

Pero el mayor susto de su vida se lo llevó en octubre de 2022, cuando sufrió un ictus. En aquel momento, Irene fue su gran apoyo y la encargada de explicar a los medios cómo se encontraba el DJ. Por eso, el primer mensaje de Kiko tras recuperarse fue para darle las gracias a su mujer. "He recibido miles de mensajes más y no sabéis lo feliz que me hace, me quedo con ese cariño recibido. Pero hoy quiero agradecer a mi mujer, que no me ha dejado ni un minuto, todavía le queda que aguantarme espero que muchos años más. He vuelto a nacer. La vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla", escribió.

Ahora también ha dedicado unas bonitas palabras a Irene. "Quiero agradecer a Dios por darme otra oportunidad para ver crecer a mis hijos (ellos son el motor de mi vida) y también enmendar mis errores que no son pocos (aunque todos cometemos). No quiero olvidarme de mi mujer, lo más importante de mi vida, sin duda. Gracias. Te amo por encima del mundo".