Irene Rosales pierde a su padre nueve meses después de la muerte de su madre

Este 2020 está siendo muy complicado para Irene Rosales. El 6 de febrero fallecía su madre, Mayte Vázquez, tras una grave enfermedad y este jueves, de madrugada, lo hacía su padre, Manuel Rosales, según ha adelantado la revista Semana y ha podido confirmar HOLA.com de fuentes cercanas a la colaboradora. En tan solo nueve meses, la mujer de Kiko Rivera ha tenido que decir adiós a dos de las personas más importantes de su vida. Afortunadamente, cuenta con el amor de su marido y sus dos hijas, Ana y Carlota, para hacer más llevadero tanto dolor. También tiene el apoyo incondicional de sus cuatro hermanos, Manuel, Chipu, Vanessa y Mari Tere, con los que mantiene una excelente relación.

El estado de salud del padre de Irene era cada vez más delicado. "Está ya en una situación muy crítica", afirmó ayer Kiko Matamoros en Sálvame. A primera hora de la mañana, la colaboradora de Viva la vida compartía una imagen muy simbólica de dos estrellas. El DJ, por su parte, publicaba una imagen de luto y lanzaba esta pregunta al aire: "¿Puedes terminar ya 2020?".

Durante su participación en Gran Hermano DÚO, Irene habló de la dura enfermedad que padecía su padre desde hace 17 años. "Trabajando se cayó, tenía un tumor cerebral (…) no es feliz, no es una persona que se pueda valer al cien por cien, pero está con nosotros", contó emocionada. “De chica no era tan consciente de la situación porque mis hermanos se encargaron de hacer la figura de padre”, se sinceraba. “Ahora es cuando me afecta de verdad”, reconoció.

La muerte del padre de Irene llega en un momento muy complicado para la familia. Kiko mantiene una dura batalla contra su madre, Isabel Pantoja, por la herencia de Paquirri aunque, según dijo, el conflicto podría solucionarse si la cantante levantara el teléfono para hablar con él. "Soy una persona comprensiva que lo entiendo todo, no soy ambicioso ni egoísta, incluso puedo llegar a perdonar, lo que no voy a hacer es olvidar", aseguró el pasado fin de semana en Viva la vida, programa en el que también quiso dejar claro que Irene está por encima de todo. "Eres mi madre y me has dado la vida, pero ella, mi mujer, me la ha salvado y es la que convive conmigo día a día, y la que aguanta mis malos humores, en los buenos momentos, la madre de mis hijas, ahí muero yo. Y la toque quien la toque sea quien sea, pego bocaos", añadió.

La artista estuvo presente el pasado mes de febrero en el velatorio de la madre de Irene, una imagen que, debido a la situación que atraviesa en estos momentos con Kiko, podría no repetirse en el último adiós de su consuegro. Isabel llegó entonces muy afectada al tanatorio y al ver a su nuera se abrazó a ella con fuerza. Sin embargo, su ausencia en el entierro fue una de las más destacadas. El motivo, tal y como se explicó en su momento, fue que se quedó cuidando a sus nietas, Ana y Carlota, y a un sobrino de Irene.

