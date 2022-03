Kiko Rivera arropa a Irene Rosales en el velatorio de su padre

Este jueves amanecíamos con la triste noticia del fallecimiento de Manuel Rosales, padre de Irene Rosales. El progenitor de la sevillana llevaba enfermo 17 años y su estado de salud era cada vez más delicado. Según contó Kiko Matamoros ayer en Sálvame su situación era "muy crítica" y esta mañana la simbólica publicación de la colabodoradora (dos estrellas) hacía presagiar lo peor. Irene, de 29 años, ha llegado con semblante muy serio al tanatorio de la localidad de Bormujos, Sevilla. Horas más tarde acudía Kiko Rivera. El DJ también ha lamentado la muerte de su suegro, compartiendo un crespón negro en sus redes sociales y el siguiente mensaje: "¿Puedes terminar ya 2020?".

La lluvia ha marcado la llegada del matrimonio al velatorio de Manuel Rosales. Irene entraba en la sala bajo un gran paraguas y vestida de luto. Kiko, por su parte, lo hacía abatido y con una mascarilla negra en señal de luto.

Este año está siendo muy complicado para la colaboradora En tan solo nueve meses, ha perdido a dos de las personas más importantes de su vida. El 6 de febrero fallecía su madre, Mayte Vázquez, tras una grave enfermedad y ahora se ha despedido de su padre. Afortunadamente, cuenta con el apoyo incondicional de su familia para afrontar estos momentos tan delicados. Además del amor de Kiko y sus niñas, Irene mantiene una excelente relación con sus cuatro hermanos, Manuel, Chipu, Vanessa y Mari Tere.

Durante su participación en Gran Hermano DÚO, la sevillana habló de la dura enfermedad que padecía su padre. "Se cayó trabajando y tiene un tumor cerebral. A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros", contó emocionada. “De chica no era tan consciente de la situación porque mis hermanos se encargaron de hacer la figura de padre”, se sinceraba. “Ahora es cuando me afecta de verdad”, reconoció.

Tras la muerte de su madre, Irene se volcó en el cuidado de su padre. "Se viene a vivir a casa con nosotros. Como sabéis lleva muchos años enfermo y, tras la falta de mi madre, pues creemos que es lo mejor. Durante la cuarentena he ido cada día a casa de mis padres para estar con él. Ahora hemos tomado la decisión. Va a ser más fácil cuidarle así”, declaró en Viva la vida el pasado mes de junio.

