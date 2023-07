El preocupante mensaje de Kiko Rivera tras ser ingresado de urgencia: 'La vida me vuelve a dar un susto'

Nuevo capítulo inesperado en la vida de Kiko Rivera (39 años). A pesar de que este 14 de julio tenía que ser un día muy feliz para el hijo de Isabel Pantoja, sus circunstancias se han complicado y ha sufrido un importante revés en su estado de salud, que ha coincidido con el lanzamiento de su nuevo single, El Mambo. A través de su perfil social ha compartido que ha tenido que ser hospitalizado: "Con 'El Mambo' ya en la calle... Pero la vida me vuelve a dar un susto".

Hace tan solo tres días, el Dj asistió al cumpleaños de su primo Manuel Cortés, donde disfrutó de una divertidísima fiesta. Ahora, apenas 72 horas después, ha preocupado a su millón de seguidores. En la instantánea que ha compartido aparece tumbado en la camilla del hospital y se aprecia la vía intravenosa puesta en su brazo. Una imagen que ha hecho saltar todas las alarmas y preocupar a su millón de seguidores.

Eso sí, a pesar de este duro revés, el músico no ha perdido la sonrisa y ha querido mandar un mensaje tranquilizador: "Ya os iré contando. Vuestro mejor regalo, qué disfrutéis del mambo y de la vida", ha escrito desde la cama en la que se encuentra recuperándose, haciendo referencia a su último trabajo que se ha publicado en Spotify, justo unas horas antes de este percance y que lleva el nombre de El Mambo.

Por ahora, ni Kiko ni su esposa, Irene Rosales, se han hecho eco de los motivos por los que el intérprete de Quítate el top ha tenido que ser ingresado en el hospital ni han querido desvelar por el momento el por qué de su nuevo ingreso. El hijo de Isabel Pantoja lleva ya varios meses con su estado de salud muy delicado. Padece de diabetes, gota y el último susto: el inctus isquémico que sufrió el pasado octubre de 2022. Unos días muy duros, no solo para el intérprete, sino también para sus más allegados, que permanecieron a su lado en todo momento.

Fue el propio Kiko el encargado de contar cómo vivió el momento más duro de su vida en una entrevista con Bertín Osborne: Me desperté a las 5 de la mañana con el lado izquierdo paralizado, me levanté a por agua como pude porque también había perdido el equilibrio y me daba con todo, y al coger el vaso de agua, se me cayó porque no sentía la mano". Rivera volvió a dormirse pensando que no sería nada grave, pero, cuando se despertó, seguía en la misma situación. Finalmente, el DJ se dio cuenta de que algo estaba yendo mal y acudió al hospital. Tras ser diagnosticado con una faringitis, finalmente le anunciaron que había sufrido un infarto cerebral.

