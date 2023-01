Así ha sido el regreso de Kiko Rivera a los escenarios tras su deseo de reconciliarse con su madre y sus hermanos

Loading the player...

¡Kiko Rivera ha vuelto a los escenarios! Han sido tres meses muy complicado pero el DJ, completamente recuperado del ictus que sufrió el pasado 21 de octubre, ya está de vuelta. El sábado por la noche vivió uno de los momentos más importantes de su vida profesional. Se puso los cascos, encendió la mesa de mezclas e hizo bailar a todos los asistentes. Lebrija ha sido el lugar elegido para su ansiada vuelta, que marca el inicio de una nueva etapa. Horas antes de su bolo, se mostraba muy emocionado y quiso compartir con todos sus seguidores lo feliz que estaba: "Llega mi momento más ansiado. Hoy estoy de vuelta en lo que más amo. Hoy volveré a sentir el calor de la gente". Kiko Rivera hizo su aparición entre los aplausos y vítores de sus fans, que le daban una calurosa bienvenida. La expectación era máxima y el DJ no defraudó a nadie. Nadie paró de bailar en toda la noche.

Tras la entrevista con Bertín Osborne en el programa del Show de Bertín de Canal Sur, todas las miradas se han puesto sobre él. Kiko Rivera abrió su corazón y dió unas declraciones de lo más sinceras. Contó cómo había sufrido el ictus y todo lo que sintió: " Al despertarme, me vi con toda la parte izquierda de mi cuerpo que no la sentía. Fui al baño de casa casi sin poder andar y, en un primer momento, pensé que tenía el cuerpo dormido por una mala postura". Finalmente, el DJ se dio cuenta de que algo estaba yendo mal y acudió al hospital. Una vez allí recibió la llamada más esperada, la de su madre. El hijo de Isabel Pantoja, muy emocionado, confesó que "necesita un abrazo de su madre". Tras el gran susto de sufrir un infarto cerebral, Rivera ha decidido cambiar de vida. Está volcado en lo más importante, su familia y por ello ha tendido puentes hacia la reconciliación con su hermano Francisco Rivera y su hermana pequeña, Isa Pantoja. Ahora, alejado del foco mediático, está centrado en su nuevo disco: "He vuelto a nacer", porque según Kiko Rivera, la vida ,le da dado una segunda oportunidad. ¿Quieres conocer todos los detalles del regreso de Kiko Rivera a los escenarios? Dale al play y no te lo pierdas.

