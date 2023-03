La romántica escapada a Roma de Kiko Rivera e Irene Rosales ¡con paradas en la Fontana de Trevi y el Coliseo!

Kiko Rivera e Irene Rosales han realizado una de las escapadas románticas más bellas de Europa. La pareja ha cogido las maletas y se ha marchado un fin de semana a Roma. Eso sí, sin niñas, tal y como confirmaba el propio Dj, ya que hacía mucho tiempo que no hacían este tipo de viajes en solitario: "A disfrutar un poquito de nosotros, que nos hace falta", señalaba Kiko en uno de sus vídeos para su perfil público. Y es que, el matrimonio ha captado todos los momentos que han ido viviendo durante esta espectacular travesía por Roma y los está compartiendo con todos sus seguidores, para hacerlos partícipe de lo mucho que están disfrutando recorriendo las calles romanas.

La pareja se ha alojado en un hotel de cuatro estrellas, a 300 metros del Coliseo romano,y situado en una de las zonas históricas de Roma. Como dos turistas, Irene y Kiko han recorrido cada rincón y lugar emblemático de esta preciosa ciudad a la que la mujer del Dj le hacía "mucha ilusión volver". Por su parte, al hermano de Isa Pantoja se le puede apreciar una leve cojera que mantiene desde que tuvo el ictus el pasado mes de octubre. Aunque esto no le ha impedido disfrutar de la escapada romántica: "Un viaje más con la rodilla. Pero es que esto es un sinvivir", se sinceraba al inicio del viaje. Sin embargo, y a pesar de esta alteración en la pierna, la pareja no ha parado de andar en dos días. Desde el Coliseo, pasando por el Panteón, la famosa Fontana di Trevi -donde la sevillana cumplía su sueño de tirar una moneda al agua-, y hasta llegar a la mismísima Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

La pareja también ha recorrido uno de los barrios más conocidos de la ciudad italiana, el Trastévere: "Tiene mucho encanto, pero no se aprecia en los vídeos que grabo", lamentaba Irene Rosales. Además, la suerte que han tenido de estar hospedados al lado del Coliseo ha sido que han podido disfrutar de lugar de noche, siendo uno de los sitios más románticos cuando cae el día: "Para terminar este viaje necesitaba ver el Coliseo iluminado, así que hemos venido otra vez en bici", señalaba Irene Rosales para terminar la escapada romántica antes de volverse a España.

Pero el viaje no se ha quedado solo en visitar monumentos y lugares históricos de Roma, sino que también el matrimonio ha podido degustar de las especialidades italianas, como por ejemplo de una ensalada de burrata con tomate o de la típica pasta a la carbonara que tan deliciosa hacen los italianos. Todos esos momentos los han querido inmortalizar en sus perfiles públicos, en donde cada uno ha ido relatando su propio viaje.

El antes y el después del ictus

Lo cierto es que Kiko Rivera es una persona nueva tras el ictus que sufrió el pasado mes de octubre. En estos cinco meses, el Dj ha hecho un esfuerzo en su recuperación y en llevar una vida más saludable que antes: "He perdido unos cuantos kilo, gracias a Dios. Me cuesta hablar del ictus porque es muy reciente. Lo primero que me dijo el médico es que lo importante era llegar a tiempo. Yo me asusté mucho. Se me quedó paralizada toda la parte izquierda de mi cuerpo, no respondía", aseguró en su reaparición en televisión en el Show de Bertín. Y una de las personas fundamentales en estos últimos meses ha sido su mujer Irene Rosales, quien no le ha dejado de apoyarlo en todo momento.