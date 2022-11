El plan familiar de Kiko Rivera, junto a Irene Rosales y sus tres hijos, un mes después del ictus

Kiko Rivera se está recuperando poco a poco de uno de los mayores sustos de su vida: el ictus que sufrió hace un mes, cuando le tuvieron que intervenir de urgencia en un hospital de Sevilla. A partir de ese momento, la vida del DJ daba un giro de 180 grados y ahora su mirada la tiene puesta en cada detalle del día a día. Este cambio también se ha notado de cara a la prensa, puesto que él mismo quiso dejar a un lado los focos para dedicar más tiempo a su rehabilitación y a su familia. Una familia que le ha acompañado en todo momento y que no le ha dejado solo en ningún instante. Con ellos ha sido con los que ha pasado este sábado soleado en Sevilla.

VER GALERÍA

Las claves de la nueva vida de Kiko Rivera contadas por él mismo en su reparación tras su ictus

Y es que, Kiko Rivera ha dado un paseo de lo más familiar junto a Irene Rosales y sus tres hijos -Ana (6 años), Carlota (4 años) y Fran, quien cumplía 10 añitos a principios de noviembre y que nacería fruto del amor con Jessica Bueno-. Además, a los cinco se les han sumado dos amiguitos de este último. "Hoy junté chavalería", escribía en un pequeño vídeo que compartía este mediodía en las historias de su perfil público, llegando a un centro comercial de Sevilla en el que iban a pasar tiempo juntos. "He venido con mis hijos, con mi mujer, me he hecho muchísimas fotos con gente mayor... Pero, me ha sorprendido que aún sigue viniendo la chavalería a hacerse fotos y eso me pone muy contento", señalaba Kiko Rivera en una de sus apariciones, compartiendo sus impresiones con todos los seguidores y asegurando que aún se sentía joven, "no tengo 20 años, pero soy como Peter Pan", decía.

VER GALERÍA

La bonita felicitación de Irene Rosales al hijo de Kiko Rivera mientras continúa volcada en la recuperación del DJ

Muy agradecido por las muestras de cariño que ha recibido durante el día de hoy, con la gente que le paraba por la calle, Kiko Rivera ha dejado en el aire algo que está a punto de llegar y con lo que va a sorprender a todos los que le siguen: "Estoy preparando mi vuelta, pero no va a ser una vuelta cualquiera. Va a ser muy grande y, además, va a ser la primera vez, solo digo eso. Lo que viene va a ser una auténtica pasada. 2023 va a ser nuestro año", aseguraba en una publicación, para luego más tarde insistir en lo que iba a llegar: "Realmente no estáis preparados para lo que se está cociendo, de verdad. No tenéis ni idea". Además, durante este sábado, el hijo de Isabel Pantoja ha destacado lo bien que se sentía y ha contado una anécdota que le ha emocionado: "El dato curioso es que se ha acercado un chavalito de unos 11 o 12 años, 'hola Kiko, que te veo en tus directos de Twitch, que te quiero mucho'", contaba, "qué día más bonito hoy, la chavalería, toda la gente diciéndome que me quiere... La verdad que hoy me siento muy bien", y continuaba agradeciendo: "Quiero dar desde aquí las gracias a toda esa gente que se acerca a mostrar su cariño, y si son niños pues mejor, porque la chavalería, que todavía te vean, pues mola mucho", finalizaba el marido de Irene Rosales.

VER GALERÍA

Así avanza la recuperación de Kiko Rivera entre música, familia y comida sana

El susto de su vida

Era el 20 de octubre cuando Kiko Rivera ingresaba de urgencia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a causa de un ictus. Tres días después, el Dj era dado de alta e iba directo a su casa donde continuaría la rehabilitación. Durante todos estos días, el hijo de Isabel Pantoja se ha ido recuperando poco a poco con ayuda de su familia, quien no se ha separado de él ni un momento. A principios del mes de noviembre, Kiko Rivera volvía a su rutina y reaparecía por primera vez tras el infarto cerebral con un directo en su canal de Twitch, en el que tranquilizaba a sus seguidores y les ponía al corriente de cómo se encontraba de salud, asegurando que estaba llevando una vida más sana y adquiriendo nuevos hábitos, como cuidar la alimentación o hacer deporte.