ÚLTIMA HORA: Isabel Pantoja acude al hospital donde Kiko Rivera será operado de corazón

Isabel Pantoja ha llegado minutos antes de las 13:00 horas al Hospital Vithas Sevilla donde este lunes Kiko Rivera va a ser intervenido del corazón. El DJ, de 39 años, va a someterse a un cateterismo para diagnosticar o tratar la afección cardiaca que padece y la cantante ha querido estar al lado de su hijo en un momento tan delicado. Antes de acceder al hospital, la intérprete de Marinero de luces ha saludado a la prensa. En ese instante hemos comprobado que, a pesar de no seguir siendo obligatorias en los centros médicos, Isabel llevaba una mascarilla quirúrgica.

La cantante, que el próximo 2 de agosto cumplirá 67 años, ha llegado en coche hasta la puerta principal de este hospital, que se encuentra en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta, donde Kiko reside con Irene Rosales y sus hijos. Los reporteros se han interesado por el estado de salud del DJ, pero Isabel no ha respondido a ninguna pregunta. Ha preferido guardar silencio y agradecer con un discreto saludo los ánimos de los periodistas ante la operación de Kiko.

Kiko ingresó de urgencia el pasado sábado. En aquel momento, el sevillano dijo que la vida le había dado un nuevo susto, pero no dio más detalles de su estado de salud. Este lunes, en cambio, sobre las 9:00 horas, comunicaba a todos sus seguidores lo que le ocurría. "Hoy es un día importante para mi vida, hoy salimos de dudas con el cateterismo. Una parte de mi corazón no funciona en condiciones, pero no se alarmen, todavía sigo vivo y con ganas de vivir". Además, confirmaba el encuentro que había tenido con su madre. "Gracias, mamá por venir a verme, por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria".

La guerra entre madre e hijo comenzó en octubre de 2020 y se agravó con las explosivas declaraciones del DJ en el programa Cantora, la herencia envenedada. Desde entonces, el contacto entre Kiko e Isabel ha sido mínimo. Tan solo aparcaron sus diferencias por unas horas para llorar juntos la muerte de doña Ana, que se produjo el 28 de septiembre de 2021. Un año después, el 21 de octubre de 2022, madre e hijo volvieron a hablar. Kiko sufrió un ictus y la cantante se preocupó por su estado de salud. "Mi madre me llamó, fue una videollamada a través de mi mujer. Me puse a llorar que casi me da otro ictus", contó el sevillano en El show de Bertín. "Si algo necesito es que mi madre me dé un abrazo, pero mi madre y yo somos orgullosos. Un abrazo de tu madre no se puede comparar con nada. Todavía no ha sucedido", añadió en el programa.

Ahora todo parece indicar que ese abrazo ya se ha producido y que Kiko solo desea empezar una nueva vida con su madre al lado. "Perdón, perdón por las formas, perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza. Mi corazón necesita sanarse y para ello os necesito a todos y así va a ser", ha dicho. Con quien todavía no ha solucionado las cosas es con su hermana Isa. La colaboradora ha contado en El programa de Ana Rosa que es su madre quien le informa del estado de salud del DJ y que no tiene intención de ir al hospital, pues cuando fue a verle tras sufrir un ictus se le impidió el paso.