El motivo por el que Ana Rosa Quintana no acudirá a la boda de Isa Pantoja

Isa Pantoja y Asraf Beno sorprendieron al anunciar este martes que ya son marido y mujer. Todo el mundo esperaba la ceremonia el próximo 13 de octubre, pero la pareja ha decidido sellar su amor ante notario tres días antes de celebrar su boda con familiares y amigos. Será este viernes cuando se reúnan con sus seres queridos en la Hacienda Al-Baraka de Sevilla, en una gran fiesta a la que acudirán aproximadamente 200 invitados. Entre ellos no estará Ana Rosa Quintana. Así lo ha confirmado la propia presentadora, y es que, pese a que Isa ha sido colaboradora de su programa, hay un motivo por el que Ana Rosa no estará en la boda. Dale al play y no te lo pierdas.

