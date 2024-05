Isa Pantoja se pronuncia sobre la ausencia de su madre en la comunión de su hijo Alberto, de 10 años

El pasado domingo, Isa Pantoja celebró en el Puerto de Santa María (Cádiz) la Primera Comunión de su hijo Albertito. Una fecha muy señalada en el calendario de la influencer. Sin embargo, los festejos se vieron empañados por la notable ausencia de su madre, Isabel Pantoja. ¿El motivo? La cantante no fue invitada. Ahora, la creadora de contenido ha revelado porque tomó esta drástica decisión. “Me lo pasé muy bien y fuimos muy felices como padres. Lo celebramos con los que pudieron venir y poco más y yo muy contenta de verle tan grande. No invité a mi madre porque sabía que no iba a ir, es una persona que se desentiende de cumpleaños, navidades, etc”.

En esta misma intervención en Vamos a Ver, el programa matutino de Telecinco en el que Isa colabora habitualmente, la que fuese participante de Supervivientes también ha explicado que en estos momentos su vínculo con la intérprete de Marinero de Luces está completamente roto. “Ni la esperaba ni la espero. No hay relación y es obvio. En las futuras cosas que ocurrirán, tanto en las buenas como en las malas, pues que sepáis que no habrá ese contacto por su parte. Quizás he normalizado cosas que no son normales”.

Hay que recordar que la artista andaluza tampoco estuvo presente en el bautizo de Albertito - que tuvo lugar el 7 de julio de 2018 - ni en la boda de Isa y Asraf Beno - celebrada el pasado 13 de octubre en Sevilla. Quién sí que ha acudido a todos estos eventos ha sido Dulce, niñera a la que Isa considera un miembro más de su familia. “Dulce ha estado en los buenos momentos y en los malos. Gracias a Dios que todavía la tengo conmigo y por Alberto también quiero que esté con nosotros”. Además, Isa ha asegurado que está ayudando en todo lo posible a Dulce que se encuentra atravesando una etapa personal delicada.

Quién tampoco fue a la comunión de Albertito fue Anabel Pantoja. En el caso de la prima de Kiko Rivera, no fue por falta de interés o mala relación con Isa sino porque se encontraba en Nueva York para asistir a la premiere de la tercera temporada de la serie Los Bridgerton. “Yo sabía que ella se iba de viaje, me lo dijo y hemos estado en contacto. Le he pasado fotografías porque siempre me pregunta por él. Ahora no nos vemos tanto porque ella está en Canarias, pero para mí está todo bien”.

