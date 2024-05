Isabel Pantoja y su hija, cada vez más alejadas: la cantante no asiste a la Comunión de su nieto Albertito

Isabel Pantoja no ha estado presente en la última celebración familiar: la Primera Comunión de su nieto Albertito, celebrada el pasado domingo en El Puerto de Santa María. La ausencia de la cantante ha sido la más comentada, pero no la única. Según ha contado María Patiño, ningún Pantoja ha acompañado al niño en un día tan especial. "Eso sí, el padre de la criatura, Alberto Isla, acompañó a su hijo con toda su familia", ha asegurado la que fuera colaboradora de Sálvame.

La periodista Almudena del Pozo, por su parte, ha dado más información al respecto en el programa Así es la vida, de Telecinco. "Isa Pantoja no considera que haya habido un desplante de su madre porque su madre no estaba invitada. Su madre no estaba invitada porque no tienen relación, igual que no estaba invitado su hermano. Isa Pantoja quería que la Comunión se celebrara así, sin invitaciones a Isabel Pantoja. De esta Comunión no va a haber exclusiva ni nada que se le parezca. Fue un día feliz, tranquilo, pero no estaba Isabel Pantoja porque Isabel Pantoja no fue invitada", ha aclarado.

La celebración, por tanto, fue muy íntima y familiar. Isa acudió con su marido, Asraf Beno, y Alberto Isla con sus familiares más cercanos. Por el bien de su hijo, la expareja mantiene una relación muy cordial, de hecho, la colaboradora decidió establecer su residencia en el Puerto de Santa María, Cádiz, fue para que Albertito estuviera lo más cerca posible de su padre.

Cabe recordar que Isabel Pantoja tampoco estuvo presente en el bautizo de Albertito, celebrado el 7 de julio de 2018, ni en la boda de Isa y Asraf, celebrada el pasado 13 de octubre en Sevilla. "Yo creo que no va a venir", dijo Isa a escasas semanas de su enlace. "Si ella no quiere venir lo respeto, obviamente no me gusta la situación, pero yo no voy a ser la que vaya a juzgarla. Lo que ella quiera hacer está bien para mí", añadió con cierta resignación.

Quien sí ha estado presente en todas las celebraciones de Isa ha sido su prima Anabel Pantoja. La colaboradora no quiso perderse el bautizo de Albertito ni la boda de su prima con Asraf. A la Comunión del niño, en cambio, no ha podido asistir al encontrarse en el estreno de la tercera temporada de Los Bridgerton en Nueva York.

A principios de año, Isa dejaba claro que iba a enfocarse en su propia familia. "Asraf y yo estamos buscando un bebé. No quiero que haya mucha diferencia de edad con mi hijo. Yo quiero que sea niña y me planteo adoptar", declaró en la revista Lecturas. Además, rompió públicamente con su madre. "La responsabilidad de reconstruir la relación con mi madre no recae en mí. Yo no voy a llamarla más veces. Me duele que no quiera hablar con mi hijo. Quizá, cuando sea mayor, mi madre quiera tener una relación con él, pero para él su prioridad seré yo, no ella… Hay relaciones de familia que se rompen y ya está", zanjó.