La verdad sobre el estado de salud de Isabel Pantoja, su inminente reaparición y su proyecto más sorprendente

Son muchos los rumores que han surgido acerca de la salud de Isabel Pantoja tras acudir el pasado viernes al hospital Reina Sofía de Córdoba, que se produjo una semana después de cancelar el concierto que tenía previsto en Valladolid. En medio de la preocupación y el revuelo que ha causado esta situación, de la que la protagonista no se ha pronunciado ni tampoco lo ha hecho su entorno, llegan buenas noticias: la intérprete de temas como Marinero de luces y Hoy quiero confesarme se encuentra en su casa, ya tiene fecha para su esperada reaparición y además prepara un sorprendente proyecto televisivo de la mano de Netflix.

© Getty Images Isabel Pantoja saliendo de un hotel de Madrid con su hermano Agustín

La cantante, según ha confirmado la agencia EFE, pasó varias en el servicio de urgencias del citado hospital cordobés, donde estuvo en todo momento acompañada de su hermano Agustín, que es también su representante. En el centro sanitario no fue ingresada, sino que después de varias pruebas, recibió el alta a media mañana. Se sabe desde hace tiempo que Isabel padece problemas renales, pero se desconoce si este es el motivo por el que requirió asistencia sanitaria.

Actualmente, la artista descansa y repone fuerzas en Cantora, su hogar. Situada entre Medina Sidonia y Barbate (Cádiz), tiene 500 hectáreas, una vivienda principal de 2.000 metros y también naves destinadas a la explotación agrícola y ganadera. Además, consta de bodegas, huerta, piscina, pozos, cuadras de caballos e incluso una plaza de toros en la que entrenaba el recordado Paquirri.

© Gtres Te recomendamos

Las actuaciones que tenía cerradas en Huelva (12 de julio), Nerja (13 de julio) y San Roque (20 de julio) no se llevarán a cabo. Al margen de estas cancelaciones, la gira con la que celebra 50 años de carrera musical sigue adelante. Según personas de su entorno, está previsto que su reaparición se produzca el 3 de agosto, el día después del que será su 68 cumpleaños. Es entonces cuando se subirá al escenario del Real Club Náutico de Castellón, donde todas las localidades están vendidas. Las siguientes paradas son San Pedro del Pinatar, Valencia y Santa Cruz de Tenerife. Este último inicialmente se fijó el 30 de abril y se pospuso al 21 de septiembre.

Los problemas por la cancelación de su espectáculo en Valladolid

Pantoja no pudo reencontrarse con su público de Valladolid el 29 de junio y Roberto Martín, el promotor de ese show, ha hablado de las consecuencias de la cancelación. Durante una intervención telefónica en Así es la vida, ha mandado "mi más cariñoso abrazo y pronta recuperación" a la cantante, de la que ha dicho que "no nos debe absolutamente porque con nosotros no tiene firmado nada". Sin embargo, sí reclama 330.000 euros a Enrique Castilla, productor que tiene los derechos de la gira: "Era una cláusula muy clara en el contrato que dice: el titular, en este caso Enrique Castilla, productor de la gira, se verá obligado a reembolsar todos los gastos de caché y producción local en caso de enfermedad o accidente del artista".

© Gtres

El promotor sostiene que hablaron por teléfono y el empresario le avanzó que en diez días tendría el dinero, pero indica que aún no han tenido respuesta. "A día de hoy, tiene los 200.000 euros que la abonamos en concepto de caché más los 40.000 euros de sonidos, iluminación y pantallas, como no ha abonado lo que yo he pagado a los proveedores". Además, asegura que ha supuesto un desembolso de casi 400.000 euros la devolución de las entradas

El proyecto cinematográfico para celebrar medio siglo de carrera

La celebración de las 'bodas de oro' de Isabel Pantoja en la música también incluye una película. Así lo ha adelantado Roberto Martín, quien asegura que el productor de la gira en la que la cantante está inmersa tiene previsto este proyecto "y otras muchísimas cosas durante el año 2024/2025". Por el momento, los únicos detalles que se conocen es que el empresario "ha estado en negociaciones con Netflix, Disney y ahora con Televisa". No será la primera incursión de la artista en la gran pantalla, y es que cabe recordar que en 1990 debutó en Yo soy esa, protagonizada junto a José Coronado, Juan Echanove y Loles León. Un año después repitió experiencia en El día que nací yo, producción de Víctor Manuel y Ana Belén.

© Gtres

El aniversario profesional de Isabel Pantoja coincide con una bonita noticia personal: ¡su familia crece! Se va a convertir en tía abuela por primera gracias al bebé que espera Anabel Pantoja, quien la acompaña en los conciertos porque es su asistente personal e incluso suele subirse al escenario para bailar juntas la coreografía viral de Garlochí. Además, la cantante tiene un papel clave en la historia de amor de su sobrina y David Rodríguez ya que la pareja se conoció porque él comenzó a trabajar como su fisioterapeuta durante la gira que hizo por Estados Unidos. Ahí nació entre ambos una bonita amistad que el paso del tiempo ha transformado.