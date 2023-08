Isabel Pantoja cumple 67 años: analizamos las claves de su actual etapa de contrastes

Este 2 de agosto es una fecha muy señalada para Isabel Pantoja: su 67 cumpleaños. La artista inicia una nueva vuelta al sol que se presenta llena de retos y momentos felices, pero en este punto también es inevitable mirar atrás para hacer balance de los últimos doce meses, una etapa que ha estado llena de cambios y contrastes. Por un lado la pena de perder a su hermano Bernardo el pasado mes de noviembre y de ver cómo la brecha que hay entre sus dos hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, sigue agrandándose; por otro, el importante acercamiento que ha tenido con su primogénito tras un tiempo de distanciamiento y esos planes profesionales que afronta con la misma ilusión que el día que grabó su primer disco siendo una adolescente. Analizamos a continuación su situación.

-Cuando desaparece Pantoja y aparece Maribel: así es Isabel Pantoja en la intimidad

-Isabel Pantoja hace balance de su vida al celebrar 50 años en la música

Solo dos semanas antes de su cumpleaños, la intérprete de temas como Marinero de luces, Esta es mi vida y Enamórate estuvo con su hijo. Al conocer el problema de salud del DJ, que se sometió a una operación de corazón, se desplazó hasta el hospital sevillano en el que le intervinieron. "Gracias Mamá por venir a verme por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria", aseguraba Kiko. Nueve meses antes sufrió un ictus y también hubo un acercamiento, aunque en ese caso virtual."Mi madre me llamó, fue una videollamada a través de mi mujer. Me puse a llorar que casi me da otro ictus. Si algo necesito es que mi madre me dé un abrazo, pero mi madre y yo somos orgullosos. Un abrazo de tu madre no se puede comparar con nada. Todavía no ha sucedido", aseguraba entonces.

Parece que las aguas van calmándose y la normalidad vuelve poco a poco a instaurarse entre Isabel y Kiko, que llevaban desde 2020 sin hablarse, pero la relación entre los dos hijos de la artista sigue siendo distante. Ante el último problema de salud del menor de los Rivera, Isa reconocía que estaba al tanto de la evolución mediante su madre y deseaba una pronta recuperación al DJ, pero que no había ido a verlo porque "la última vez no fui bien recibida". Solo queda esperar y ver si el próximo mes de octubre la boda de Isa con Asraf Beno supone un punto de inflexión y sirve como escenario para la reconciliación familiar definitiva.

-Isabel Pantoja: las sorprendentes revelaciones sobre su relación con Julián Muñoz

Medio siglo triunfando

En el terreno profesional todo son alegrías, buenas noticias y momentos para la historia. Este 2023 cumple medio siglo de carrera artística, un aniversario que le ha hecho resurgir como el Ave Fénix de sus cenizas. Y es que ha sacado fuerzas en medio del inmenso dolor por la pérdida de su madre y su hermano para grabar un nuevo disco y organizar una gira en la que sentir de cerca el cariño de su fiel público, ese que ha estado a su lado en los buenos y malos momentos. A finales de agosto tendrá una primera cita en Gran Canaria para luego pasar por Sevilla, Barcelona y Madrid. Además, a comienzos de año vivió su particular sueño americano con un tour por Nueva York, Miami y Puerto, donde se mostró pletórica.

Después de 50 años sobre los escenarios, Isabel Pantoja sigue recibiendo regalos y sorpresas, de esas dibujan una gran sonrisa en su rostro. La última de ellas tuvo como telón de fondo Mónaco, donde viajó en marzo para asistir al Baile de la Rosa, una de las citas más destacadas del Principado. En este acto, en el que brilló con luz propia y lo definió en ¡HOLA! como un sueño, coincidió con los Grimaldi y compartió mesa con Shirley Bassey, con la se animó incluso a cantar.