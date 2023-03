Isabel Pantoja, radiante en el Baile de la Rosa

El Baile de la Rosa tiene esta edición acento español. La gala solidaria celebrada en la Salle des Etoiles del Sporting Monte-Carlo cuenta entre sus asistentes con Isabel Pantoja. La cantante andaluza, que recibió hace un mes la invitación para la gran noche del Principado, era una de las invitadas más esperadas y ha posado a su llegada con una enorme sonrisa que dice más que las palabras. Disfruta de una inolvidable velada presidida por Alberto y Carolina de Mónaco en la que ha apostado por un vestido rosa de casa con motivos florales firmado por Isabel Sanchís y complementos verdes. "Esto no lo voy a vivir más", reconocía entusiasmada en ¡HOLA!

La cantante vive esta velada con gran entusiasmo por múltiples razones. No suele prodigarse en actos públicos, pero siempre está dispuesta a poner su granito de arena en citas solidarias relacionadas con la infancia, como es este caso; su presencia llega al cumplir medio siglo de carrera musical; y siente un cariño entrañable por la princesa Carolina, a la que ahora tiene la oportunidad de conocer. También considera un honor estar al lado de Shirley Bassey, con la que se ha fotografiado antes de acceder a la zona habilitada para la cena.

Cuando estaba en Puerto Rico, la última parada de su gira americana, Isabel recibió una invitación para esta glamurosa velada en la que se recaudan fondos para la Fundación Princesa Grace Kelly. Al principio pensó que se trataba de una broma que le estaba gastando su hermano Agustín, quien precisamente le acompaña ahora junto a un traductor, pero cuando supo que era verdad no dudó en confirmar su asistencia. Para ella es una grata sorpresa que la incluyan entre los invitados del evento por excelencia del Principado, donde aterrizó el viernes dispuesta a vivir un evento único y lleno de glamour.

En esta noche que traslada al cine de Bollywood gracias al decorado y las actuaciones, la intérprete de Marinero de luces y Se me enamora el alma puede compartir impresiones con la anfitriona, la princesa Carolina. Como explica en ¡HOLA!, considera que las dos han tenido vidas paralelas. Cabe recordar que las dos enviudaron siendo muy jóvenes y siendo madres de niños de corta edad. "Pasó lo mismo de la noche a la mañana y sin conocernos, no nos conocemos todavía, me sentí tan unida a ella en ese momento", asegura. También sentía una gran admiración por Grace Kelly.

Isabel está viviendo un excelente momento profesional marcado por el rotundo éxito cosechado en la gira que ha hecho por Estados Unidos (Florida, Nueva York, Los Ángeles) y Puerto Rico, en los que se colgó el cartel de sold out. En cada concierto conquistó al público e incluso en uno de los shows una fan se subió al escenario para darle un beso. En los días libres entre actuación y actuación, aprovechó para hacer turismo con su sobrina Anabel y con el resto del equipo que la acompañaba. En esos instantes dejó ver a través de simpáticos vídeos su lado más divertido.

