Los Grimaldi celebran el Baile de la Rosa, una noche solidaria con acento español y marcada por la ausencia de Charlene

Con el inicio de la primavera ha llegado uno de los acontecimientos más importantes de Mónaco: el Baile de la Rosa. La Salle des Étoiles del Sporting Monte-Carlo se ha engalanado la noche de este sábado 25 de marzo para esta noche solidaria en la que, anualmente, los Grimaldi honran el recuerdo de la princesa Grace, pues la cita es impulsada por la fundación que se creó en su memoria. La velada está presidida por la Familia Principesca y cuenta en esta ocasión con una presencia española, la de Isabel Pantoja, quien adelantaba en ¡HOLA! que ha sido invitada a formar parte de este excepcional evento. La gran ausente es la princesa Charlene, a la que no vemos en en esta cita desde 2014.

La princesa de Hannover, gran anfitriona de la velada, cuenta con el apoyo de sus cuatro hijos. Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo han sido los primeros en llegar y minutos después han hecho su aparición Carlota Casiraghi, que ha acudido sin Dimitri Rassam; Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo; y Alexandra de Hannover con Ben-Sylvester Strautmann, junto al que el año pasado posó por primera vez en el Baile de la Rosa. Charlene de Mónaco no ha acompañado a su marido, con el que la vimos la noche del viernes en un acto tras enviar un comunicado para desmentir los "rumores maliciosos" que apuntaban a una separación.

El Baile de la Rosa es sinónimo de glamour. Reúne a la élite y la alta sociedad internacional en una noche única para la que las entradas se agotaron hace semanas y se abrió la lista de espera. Durante la cena, con Bollywood como temática, se subastan piezas escultóricas y pictóricas con el presentador Stéphane Bern como maestro de ceremonias y con el dinero recaudado se financian los proyectos humanitarios que lleva a cabo la Fundación Princesa Grace, organismo presidido por la princesa Carolina con el que precisamente nació este evento. Entre los invitados de este año se encuentran dos grandes voces, Isabel Pantoja y Shirley Bassey; y destacados deportistas como Gael Monfils y Elina Svitolina.

El interior del recinto se ha convertido en un palacio de la India con 14.000 rosas, cerca de 1000 sillas y más de 10.000 candelabrones. Para la cena, en la que se han hecho impresionantes juegos de luces, se han dispuesto mesas largas con manteles de diferentes tonalidades rosas, naranjas y azules mientras que las sillas de madera tienen idénticos cojines rojos. Además, hay diferentes arreglos florales y velas con mandalas, diibujos circulares estrechamente ligados al hinduismo ya que representan las fuerzas que regulan el universo. Los comensales tienen junto a su plato, también de color, una servilleta con print floral.

Música y actuaciones en una noche mágica

La sala de las estrellas, de 1000 m² e inaugurada por Joséphine Baker en 1974, es una explosión de color. Cada año se celebra bajo una temática diferente y en esta edición el hilo conductor es industria cinematográfica hindú. El diseñador franco-egipcio Christian Louboutin, que siempre se ha sentido atraído por la India, es amigo personal de la princesa Carolina y se encarga de la dirección artística desde que el fallecimiento de Karl Lagerfeld, el káiser de la moda, en 2019. En 2020 y 2021 el acto no se celebró por la crisis sanitaria.

El modisto ha convertido el recinto en un estudio del séptimo arte de Bombay en el que hay programadas durante la velada actuaciones de música y baile que abordarán la historia de Bella, una joven india invitada a participar por primera vez. El grupo Bassant ha sido el encargado de abrir el espectáculo, en el que también los coreógrafos Kamal Kant y Megha Jagawat, el bailarín principal del Ballet de la Ópera de París, Jeremy-Loup Quer y el actor Punit J. Pathak hacen posible que los invitados viajen a Asia sin moverse de Mónaco.

Como broche de oro de la velada, es Mika quien se sube al escenario para deleitar a todos los asistentes con su música. La carrera del cantante de origen libanés tiene un curioso vínculo con la Familia Principesca ya que uno de los temas que le ha dado reconocimiento internacional es Grace Kelly. El artista tiene programada otra visita a Mónaco el 4 de agosto, cuando se subirá nuevamente al escenario del Sporting Monte-Carlo para dar un concierto enmarcado en el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, My name is Michael Holbrook.

Todo sobre la presencia de Isabel Pantoja

La intérprete de Marinero de luces, Así fue y Enamórate ponía el viernes rumbo a Mónaco para vivir esta gala a la que fue invitada cuando estaba actuando en Puerto Rico. Isabel, que este año cumple medio siglo de carrera, está muy feliz de poder estar en esta velada solidaria en compañía de su hermano Agustin y un traductor que facilite la comunicación.. No es su primera vez en el Principado, pero esta cita le permite conocer a la princesa Carolina, por la que siempre ha sentido un cariño entrañable al considerar que tienen vidas paralelas. También ha admirado siempre a Grace Kelly, cuya figura es clave en este baile.