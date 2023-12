Los problemas de salud de Isabel Pantoja seis días antes de su gran concierto en el Palau Sant Jordi

Isabel Pantoja está pasando uno momento muy agridulce. A las puertas de poner el broche final a este año, la artista sevillana ha preocupado a sus seguidores con sus problemas de salud, que lleva arrastrando en los últimos meses. El próximo 30 de diciembre, la cantante se subirá a un escenario para ofrecer un concierto multitudinario en el Palau Sant Jordi de Barcelona, ante 13.000 personas que ya han sacado su entrada para verla en directo. Pese al delicado momento que está viviendo, la cantante se subirá al escenario ante el delirio de sus fans.

Francisco Rivera relata el día que visitó Cantora con su hija Cayetana y fueron recibidos por Isabel Pantoja

“De unos meses a esta parte ha tenido algunos problemas que está atendiendo. Tuvo un problema de visión que ha ido corrigiendo, pero después surgieron problemas un poco más fuertes que comprometían su salud y su trabajo”, ha contado la periodista Paloma García-Pelayo en Y ahora Sonsoles sobre la situación actual de Isabel Pantoja. Además, la colaboradora ha añadido más datos. La artista se estaría tratando en Córdoba tanto en el sistema público como en el privado. “Isabel está bien porque se está tratando y controlando”, ha dicho Paloma, tranquilizando a los miles de seguidores que esperan ver lucir a la tonadillera su bata de cola.

Isa Pantoja responde a las duras palabras de Francisco Rivera, que ha cargado como nunca contra su madre

A pesar de no estar al 100%, Isabel Pantoja no puede anular sus compromisos profesionales: “Tiene que atenderlos sí o sí por su situación económica”, ha proseguido Paloma. Cabe recordar que desde hace varios años, la cantante arrastra una enorme deuda con Hacienda, la Agencia Tributaria ya le ha dado el último aviso. Así mismo, sus conciertos están sirviendo de “aval” al organismo, con el fin de salvar sus problemas económicos. “Los contratos se ponen por adelantado y funcionan como un aval para garantizar a Hacienda que va a tener esos ingresos”, ha señalado. Además de visitar con su gira la Ciudad Condal, también parará el 13 de enero en Bilbao, el 13 de abril en Madrid, el 30 de abril en Tenerife, el 25 de mayo en Zaragoza y el 29 de junio en Valladolid. Y otras paradas previstas son Murcia, Illescas y Mérida, aún por confirmar en la página web de tonadillera.

Francisco Rivera recuerda lo más difícil tras separarse de Eugenia Martínez de Irujo: 'Se me despellejó como padre'

Los otros problemas de salud de Isabel Pantoja

Sin embargo, este no sería el único problema de Isabel Pantoja. Hace unos meses, el periodista Antonio Rossi dio algunos detalles de su salud días antes de la boda de su hija Isa Pantoja: “Ella se fue el domingo, el anterior a la boda. Salió de Cantora a mediodía porque el lunes tenía en Córdoba un ingreso hospitalario en un centro de especialidades", comenzaba relatando en el programa Fiesta. Además, Ana María Aldón añadió que su entorno cercano estaría muy preocupado: “Ella se ha vuelto más hermética desde que volvió de la gira americana. No levanta la cabeza emocionalmente. Creen que lo que le atormenta es la gran deuda que tiene. El problema de salud que tiene no es tan grave. Tiene un problema de salud emocional, no es capaz de levantar cabeza”, detalló la colaboradora.

El nuevo conflicto familiar de Isabel Pantoja: el motivo por el que se habría distanciado de su hermano Juan

La compleja relación que mantiene con sus dos hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, agrava aún más su débil estado emocional. Isa ha mencionado que su vínculo con su madre es "casi inexistente", aunque ha afirmado no guardarle rencor. Por otro lado, según confirmaba Paloma García-Pelayo, el hijo de la tonadillera está haciendo todo lo posible para distanciarse de su madre y, específicamente, de la herencia que considera problemática. El cantante busca asesoramiento legal para no heredar las enormes deudas de su madre cuando falte. Esto afecta no solo a él, sino también a sus dos hijas con Irene Rosales y su hijo fruto de su relación con Jessica Bueno.