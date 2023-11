El nuevo conflicto familiar de Isabel Pantoja: el motivo por el que se habría distanciado de su hermano Juan

Poco se sabe de la vida de Juan, el hermano pequeño y más desconocido de Isabel Pantoja. Trabajó una temporada como guitarrista de su hermana y hace unos años transcendió que abandonó Cantora tras un desencuentro con Dulce, la entonces niñera de Isa Pantoja. En aquel momento se instaló en Sevilla, en un piso de la cantante y ahora, según ha contado el periodista Antonio Rossi en TardeAR, tendría que abandonar ese domicilio por motivos económicos. La artista, de 67 años, tiene que hacer frente a sus deudas y la única manera de saldarlas es vender sus propiedades. De hecho, también tendría en mente vender la casa en la que vive Junco, la viuda de su hermano Bernardo.

- ¡Campanas de boda! El periodista Antonio Rossi planea casarse con su novio Hugo Fuertes en 2024

"Le ha dicho que tiene que buscar una propiedad para vivir porque vende el piso. Es una vivienda de una quinta planta de uno de los edificios más exclusivos de Sevilla, valorado en 600 mil euros", ha dicho Rossi. "Isabel está empezando a actuar. No puede suspender ningún concierto y tiene que vender sus propiedades. Pero sus pisos están ocupados, uno por Juan y otro por la viuda de Bernardo. Les ha dado de plazo hasta diciembre porque en enero los pone a la venta", ha añadido.

Según el periodista, la decisión de Isabel no ha sentado nada bien a su hermano. De hecho, Juan es guitarrista y en los últimos conciertos de la artista ya no ha tocado por este conflicto. "Juan estaba en el testamento como una especie de administrador y ya veremos... pero ella está en una situación terrible, tiene que venderlo todo porque no tiene otra vía. Lleva toda la vida manteniendo a la familia y llega un momento donde ella necesita el fruto de su trabajo y me parece egoísta por parte del hermano", ha asegurado.

A finales de septiembre, Antonio Rossi aseguró que la cantante estaba al límite. "Isabel Pantoja jamás habría querido verse en esta situación porque es muy grave. Todo lo que genere, además de tener bloqueadas sus cuentas, irá a parar al fisco", contó en el programa Vamos a ver. La única alternativa que planteaba entonces el periodista es que la artista se "desprendiera de su patrimonio y vendiera sus propiedades" para solucionar sus problemas con la Agencia Tributaria.

- Isa Pantoja celebra su boda con Asraf Beno rodeada de rostros televisivos y sin su madre

A la espera de saber que ocurre finalmente con sus propiedades, la cantante sigue con su vida totalmente alejada de los focos. Hace unas semanas, acudió a un centro de belleza del centro de Córdoba y se hizo fotos con todos los empleados. “Quería estar sola, no dio explicaciones a nadie de su familia y se dirigió a Córdoba, donde tenía previstas varias pruebas médicas en un centro de especialidades de la Junta de Andalucía”, indicó Rossi.

Su sonrisa no reflejaba el complicado momento que atraviesa. A sus problemas económicos, se suma la nula relación con sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja. Afortunadamente, encima del escenario encuentra algo de consuelo y ya tiene cerrados dos conciertos. El 30 de diciembre actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 13 de abril de 2024 en el WiZink Center de Madrid.