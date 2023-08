¡Campanas de boda! El periodista Antonio Rossi planea casarse con su novio Hugo Fuertes en 2024

Su historia de amor está cerca de dar un salto cualitativo, un paso adelante que viene a cristalizar los sentimientos de profundo afecto y cariño que se tienen el uno al otro. Según hemos podido conocer, Antonio Rossi pasará por el altar en 2024 con su pareja, Hugo Fuertes, en lo que será una boda que ambos ya planean de cara a celebrarse más pronto que tarde. Desde que se conocieron, son verdaderamente inseparables y a día de hoy ninguno de los dos concibe estar alejados, de ahí que hayan tomado la firme decisión de unir sus destinos.

Modelo y exbailarín: así es Hugo Fuertes, el espectacular novio de Antonio Rossi

Tras volver recientemente de sus mágicas vacaciones juntos en Marruecos, el periodista de 43 años se mostraba exultante y recibía "con los brazos abiertos todo lo bueno que me espera este nuevo curso-año". En este sentido, añadía que "vienen cosas espectaculares en todos los aspectos de mi vida. Y hay una de ellas que me hace más feliz aún", señalaba sin entrar en más detalle. Precisamente, eso que tanta ilusión le hace al presentador y colaborador televisivo es poder casarse con su chico, al que adora.

Antonio Rossi se sincera y habla de los problemas de salud que tuvo de pequeño

El también conductor de Telemadrid define al atractivo modelo y exbailarín de 25 años como "el mejor compañero" que uno pueda tener, algo que es recíproco cuando habla el que será su flamante marido. "Te mereces todo lo bueno que suceda", le decía Hugo a Antonio en su último cumpleaños, recordándole a su vez con gran romanticismo que le encantaría compartir todo el tiempo del mundo con él. Una relación por tanto más que estable que hicieron oficial en noviembre de 2021, entonces con su primer y cómplice posado en redes sociales.

Una felicidad que verán refrendada con su próximo 'sí, quiero', algo de lo que un principio el rostro de Mediaset (El programa de Ana Rosa, Ya es mediodía) no parecía estar muy convencido. "No lo he pensado nunca; no veo la necesidad ni nada y no creo que Hugo se atreva a pedírmelo", aseguraba en julio de 2022 cuando le preguntaban si tenían en mente la boda. "Estoy bien así y no me planteo esas cosas... no necesito un papel, que cada uno haga lo que quiera", añadía en declaraciones a Europa Press.

Lógicamente, aquellas palabras de Rossi quedan ya muy lejanas y no tienen nada que ver con lo que ahora quiere y desea con todas sus fuerzas. Además, los 17 años que hay de diferencia de edad entre ambos no son impedimento alguno para que lo suyo triunfe y perdure. Apasionados del deporte y empeñados ambos en mantener un cuerpo escultural, lo que es evidente es que hay muchísimas cosas y todo tipo de planes que les encanta hacer juntos.

Hablamos con Antonio Rossi al debutar como presentador: 'Lo importante es no imitar a nadie, nunca me ha fallado ser yo mismo'

Viajar, como a la gran mayoría de los mortales, es uno de los grandes placeres que ambos aprovechan casi siempre para conocer algunos de los rincones más bellos del planeta. Es evidente que Hugo ha devuelto la ilusión a Antonio para creer en eso que antes veía tan lejano como es casarse con el hombre de su vida, y a buen seguro los dos disfrutarán al máximo de esta nueva y apasionante etapa que está por comenzar.