SE PONE AL FRENTE DE 'LA VIDA EN ROSA', DE TELEMADRID Hablamos con Antonio Rossi al debutar como presentador: 'Lo importante es no imitar a nadie, nunca me ha fallado ser yo mismo' El periodista lleva más de dos décadas triunfando en la televisión y dice aprender cada día observando a Ana Rosa Quintana o Patricia Pardo

El secreto del éxito de Antonio Rossi es trabajar duro y dejarse la piel en lo que hace. Con ese lema como timón de su propio barco, el periodista ha navegado durante casi tres décadas en el océano de la comunicación y ahora da un paso más al debutar como presentador. El periodista sevillano se pone a partir de este fin de semana al frente de La vida en Rosa, un programa semanal de Telemadrid con el que está muy ilusionado. Se trata de un reto que afronta con humildad y al que promete dar su propio sello, creado gracias a su experiencia y al inmenso aprendizaje que ha supuesto compartir plató durante más de dos décadas con profesionales como Ana Rosa Quintana, María Teresa Campos o Joaquín Prat. Además, la suerte también le sonríe en el amor y asegura sin dudar que vive la mejor etapa a todos los niveles. Con HOLA.com se ha sincerado sobre su nuevo proyecto y la parte más desconocida de su vida.

-Debutas como presentador, ¿qué nos espera en La vida en Rosa?

Es un programa semanal, por lo tanto vamos a hacer un resumen de las cosas más importantes de la semana, pero la actualidad marca el paso y vamos a contar la última hora. Lo que nos diferencia es que vamos a hablar mucho de Madrid porque todo o casi todo pasa en Madrid, los estrenos, las presentaciones, las fiestas... Vamos a apuntalar mucho por qué ocurre aquí, por qué se repiten escenarios para hacer fiestas, que hay detrás de los sitios que se eligen... Aparte, por supuesto, los temas principales y contar las cosas con el mayor rigor posible y mi sello. Voy a aportar todo lo que sepa, mi experiencia y todo lo que pueda, como siempre he hecho.

-¿Sientes vértigo por este importante paso que vas a dar en solitario?

Estoy ilusionado, emocionado. Quiero aprovechar la oportunidad, hacerlo bien, estar a la altura de la gente que ha confiado en mí, convencer al público para que nos vea y tomo el reto con muchísima humildad. No es lo mismo colaborar que ponerse al frente, pero es un tema que domino muchísimo y eso me da muchísima tranquilidad. El reto es cumplir las expectativas, hacerlo bien y que se consolide.

-¿Has pedido consejo a algun compañero para esta nueva andadura?

Qué va, nada. No he pedido consejo a nadie ni nadie me ha dicho nada. Estoy con el gusanillo pero tranquilo por ser un tema que domino mucho. Es un plus presenta, me gusta lo que hago y disfruto. Quiero poner mi sello. Llevo trabajando muchos años, he tenido muchos presentadores al lado, he visto muchas cosas y cada uno hace lo suyo, eso es lo que he aprendido de todo el mundo. Con el oficio que he aprendido, he visto y sigo viendo, me haré yo mi propia forma de hacerlo. Lo importante es no imitar a nadie. Nunca me ha fallado ser yo mismo y es lo que voy a hacer.

-¿Te preparas de alguna manera para dar lo mejor de ti frente a las cámaras?

Nada. Siempre con la lección aprendida, que es lo mejor, teniendo claras las cosas, contarlo de la forma más estricta y rigurosa. La mejor manera es prepararme los temas. No he ido al psicólogo ni a terapia en mi vida, aunque se tiene que normalizar que la gente recurra a profesionales que te den herramientas para cualquier circunstancia. Yo no tengo ninguna rutina, solo prepararme los temas, estudiarlos y saber bien de lo que voy a hablar, tenerlo claro y contarlo. Llevo muchos años contándolo, es verdad que en una tertulia tienes una serie de apoyos y aquí no, pero al final cuento lo que sé y lo que he trabajado, que es lo que hago desde que empecé en el 98. Creo mucho en la constancia y el esfuerzo, no en la suerte, creo en el trabajo duro y dejarte la piel en lo que cuentas y lo que haces. Esa es mi metodología.

-¿Sigues algún ritual antes de entrar al plató o llevas algun amuleto?

Nada, soy el tío más soso para eso, soy un desastre. Cuando entro en un plató lo hago pensando en hacer las cosas bien, como yo quiero. Muchas veces me voy a casa diciendo que ha sido un desastre, que no he estado a la altura y me machaco. Reflexiono y digo tenía que haber salido por este lado, haber contrapreguntado, haber usado este argumento, haber tenido rapidez...

-Eres muy crítico contigo mismo...

Sí, porque te esfuerzas y ves que no han tenido el resultado por mi propia carencia.

-Vas a estar al frente de la actualidad de la crónica social, ¿qué noticia te haría especial ilusión dar y cuál esperas no dar jamás?

Llevo muchos años informando y he vivido muchas cosas, es muy difícil. Me puse muy nervioso el día que volví a El programa de Ana Rosa después del confinamiento al contar la realidad de mi madre que es enfermera, y del sector sanitario. Eso hace que los cimientos me tiemblen más que informando sobre otro tipo de cosas. Jamás imaginaba por ejemplo que Kiko RIvera diría lo que dijo de su madre o que Esther Doña se convertiría en un personaje que daría tanto juego. Lo bueno de la actualidad es que ningún día es igual que el anterior. Ser periodista es una forma de vida, todos los días hay algo diferente, aparece algo.

-Ahora eres el jefe, ¿cómo eres en este rol?

Espero que me dejen opinar algo (risas).

-Desde 1998, has sido redactor, reportero, colaborador...¿ Era un sueño tener tu propio espacio o ha sido una sorpresa de la vida?

En algún momento se me pudo pasar por la cabeza, pero no era ni una obsesión ni una meta. Estoy ilusionado y quiero aprovechar la oportunidad. He sido afortunado trabajando donde trabajo, pudiendo hacer lo que me gusta, elegir... Ha sido una carrera de muchos años y en algunos momentos dura porque trabajar en la calle es duro, son muchas horas... Yo quería trabajar en la tele y me vine a Madrid en el 2000, con 20 años, a trabajar en TVE, de ahí salté a Ana Rosa.. Las decisiones que he tomado me han ido bien y no puedo arrepentirme de ninguna. Me habré equivocado muchas veces, pero no me han lastrado. También me alegro de haber dicho que no muchas veces. Aprecio mucho donde estoy porque creo que El programa de Ana Rosa es el sitio en el que hay que estar, el mejor sitio de la televisión nacional, es una pasada llevar tantos años y que confíen en mí.

-Compartes franja con Socialité, de Maria Patiño, ¿has hablado con ella de esta 'rivalidad'?

Sí, lo hemos comentado como anécdota, pero son dos programas diferentes. Es verdad que competimos media hora, pero lo hemos hablado y todo bien. Es amiga mía, se alegra siempre de lo que me ocurra y al revés. Hay hueco para los dos y si nos va a los dos bien, estupendamente, que es lo que quiero, que nos vaya bien.

-¿La televisión te ha dado amigos de verdad o las personas en las que confías pertenecen a otro ámbito?

Tengo mis amigos de siempre, que es fundamental. Son amigos que no se dedican a esto ni ven la tele. Pero la televisión me ha dado amigos. Soy amigo de Belén Esteban, que fui testigo en su boda, de Sandra Aladro... María Patiño es amiga mía de antes, nos conocimos al ser los dos reporteros de agencia en Sevilla.

-¿Qué opinas de la complicada situación que viven los colaboradores de Sálvame?

No me gusta hablar de compañeros, es una temática en la que no entro. Espero que le vaya bien a todo el mundo. Cada uno lo estará pasando como lo esté pasando, que se lleve bien todo el mundo. Cada uno tiene su circunstancia, pero yo me llevo bien con todos, no tengo problemas con nadie y así quiero seguir.

-¿Qué destacarías de cada una de tus etapas profesionales?

En todas hay que tener sacrificio. La vida del colaborador es más cómoda que la calle, pero no hay que bajar la guardia porque te pagan para que lo hagas bien. La vida del reportero de agencia es aprendizaje puro y duro, en vena, es lo más maravilloso que hay, es tener los cimientos de cara a todo lo demás. Es experiencia vivida y te crea una base profesional. Es una escuela que agradezco un montón porque me ha formado y me ha hecho tener una visión diferente, saber que todas las versiones hay que tenerlas en cuenta.

-Y los jefes que has tenido, ¿cómo son?

Ana Rosa Quintana te demuestra cada día lo que es la superación ,la profesionalidad, la fortaleza. Es increíble que esté ahi y tenga las mismas ganas o más.Todos los días te enseña algo, y mira que llevo desde 2005. He tenido la oportunidad de trabajar con otras grandes de la comunicación como Teresa Campos. Con ella me lo pasaba muy bien en Qué tiempo tan feliz. Ella es exigente.

-¿Quién es tu referente?

No he tenido referentes nunca. No he querido parecerme a nadie, sino aprender de todos observando. Me maravillan, además de Ana Rosa, Joaquín Prat y Patricia Pardo, los miro y aprendo. Te das cuenta de las herramientas que tienen, cómo se preparan las cosas...

-¿Cómo emepzaste a dedicarte a la televisión y por qué tomaste este rumbo?

Empecé de becario haciendo política local en Sevilla, pero me gustaba mucho la prensa social. Siempre quise trabajar en la tele y soy un afortunado trabajando en lo que me gusta, es una maravilla. También supe siempre que no quería estar en Sevilla y con 20 años recién cumplidos me fui. Tenía clarísimo que si quería hacer algo tenía que salir. No me he querido poner más metas que sobrevivir, aguantar, que sigan confiando en mí.

-La suerte te sonríe en todos los aspectos porque también te hemos visto enamorado, ¿en qué punto se encuentra tu relación con Hugo?

Estamos estupendamente, estoy muy bien, feliz y viviendo la mejor etapa de mi vida. Estoy en una doble nube. Me da estabilidad y me multiplica más que me suma, me ayuda mucho.

-¿Cómo te organizas la agenda para poder hacer planes juntos?

No es fácil, pero ponemos empeño. Es muy sacrificado pero hay que buscar un equilibrio para que las cosas salgan bien y se busca. De momento me funciona (risas).

-¿Tenéis planes de futuro?

Ni lo hemos planteado ni se me ha pasado por la cabeza lo de casarme. Solo seguir disfrutando del primer día e igual de felices. Es un camino muy largo e ir juntos es lo importante.