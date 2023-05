Antonio Rossi se sincera y habla de los problemas de salud que tuvo de pequeño

Antonio Rossi (43 años) es uno de los colaboradores más reconocidos de la televisión. El periodista está viviendo una de las etapas más felices de su vida, tanto a nivel personal como laboral. Y es que, desde noviembre del año pasado, Rossi ha dado un salto cualitativo en su carrera profesional, de colaborador a presentador, conduciendo su propio programa en Telemadrid, La vida en Rosa. Un espacio al que además avalan los buenos datos de audiencia. Consolidado en el mundo de la crónica social, el sevillano está más feliz que nunca. Sin embargo, la vida no se lo ha puesto nada fácil tal y como él mismo ha revelado a la revista Semana, a causa de los problemas de salud que sufrió de pequeño.

Modelo de 25 años y exbailarín, así es Hugo Fuertes, el espectacular novio de Antonio Rossi

El periodista ha confesado que cuando era niño padeció "sobrepeso": "Estando en COU, hice un cambio radical en mi vida porque tenía muchos problemas de salud. Tuve problemas de ciática, el menisco, la rótula... Pesaba muchísimo y tenía una 48 de pantalón. Era el típico niño gordo y casi no tengo fotos de aquella época", se sincera.

Pero, un verano, al tomarse una "copa de helado con plátano flotando en chocolate" le hizo cambiar: "Me pusieron la cabeza tan hasta aquí que me dije que aquello sería lo último que comería". A partir de entonces dejó de "comer cosas" que le perjudicaban a su salud. Sin embargo, lo peor vino cuando Antonio empezó a no querer comer apenas: "Mis padres trabajaban todo el día y no se dieron mucha cuenta de que comencé a comer poquísimo", confiesa el periodista.

Hablamos con Antonio Rossi al debutar como presentador: 'Lo importante es no imitar a nadie, nunca me ha fallado ser yo mismo'

Ya desde pequeñom Rossi tuvo que aprender a ser un luchador y enfrentarse a las adversidades, sobre todo por la situación en la que se encontró: "Iba perdiendo un kilo por día. Fue un cambio radical. 20 kilos en un año, pero después de ese susto comencé a hacer las cosas bien" -cuenta el colaborador en Semana-, asegurando que llegó a perder el conocimiento y a desmayarse en su casa.

Desde ese momento, Antonio Rossi no ha parado de perseguir su sueño. Ya en la universidad tenía claro que él quería ser periodista de crónica social, algo que es "vocacional" para él. Y así ha sido. Además de presentar su propio programa, el periodista también está colaborando en El programa de Ana Rosa.

¡Abrazos y mucho cariño! El emotivo reencuentro de Ana Rosa Quintana con sus compañeros del programa

Feliz con su vida personal

Antonio Rossi siempre ha sido muy reservado de su vida privada. Sin embargo, se muestra tal y como es en su perfil redes sociales, donde publica alguna que otra foto junto a su pareja. Actualmente, el sevillano está feliz y enamorado, y disfrutando del momento personal en el que se encuentra. La persona con la que comparte esa felicidad se llama Hugo Fuertes. Un joven modelo de 24 años que antes se dedicaba a la danza. "Me complementa en todo. Yo creo que he sido feliz siempre, pero estoy más feliz que nunca a todos los niveles. No sólo personal, en lo profesional también, pero es verdad que Hugo es la guinda del pastel. Estoy feliz con él y no tengo nada que ocultar", sentenciaba.