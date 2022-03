Eva González envía este mensaje a los hermanos Rivera tras el encuentro con su tío

Kiko Rivera ha dado un paso más en su acercamiento a la familia de Paquirri, con quien hasta ahora no ha tenido relación. En medio del conflicto que le enfrenta a su madre, Isabel Pantoja, a quien ha dedicado duras palabras en las últimas semanas, el DJ se ha reunido con sus hermanos Francisco y Cayetano para ir a visitar por primera vez a su tío José Rivera, "Riverita", en su casa de Barbate (Cádiz) -habían coincidido en la boda de Cayetano, aunque ahora las circunstancias son diferentes-. Los tres compartieron imágenes de esta tarde y fueron muchos los comentarios que recibieron de parte de otros miembros de la familia. Eva González, mujer de Cayetano, manifestó la ilusión que le hacía ver a los tres hermanos y también reflexionó sobre el encuentro de Kiko con su tío.

“Qué felicidad veros juntos de nuevo” escribió junto a la imagen en la que Francisco, Cayetano y Kiko aparecen en el coche, rumbo a Barbate. Fue un rato en el que compartieron recuerdos y en el que hubo muchas emociones. Kiko aseguraba que su padre estará muy feliz en el cielo al verles, algo que apuntaba también la presentadora de La Voz. “Sé de unos cuantos que están sonriendo desde arriba” escribía. También Lourdes Montes, mujer de Francisco, quiso reflejar cuánto le gustó esta reunión utilizando los emoticonos de tres corazones.

Una tarde llena de emociones y anécdotas

Arancha, hija de Antonio Rivera, contó los detalles de este esperado encuentro, que llega tras años de distanciamiento. “Han estado hablando de cosas que no han podido hablar nunca", apuntó, de Paquirri, recordándole, viendo fotografías de cuando estaba vivo, tanto el diestro como de su padre, abuelo del DJ. La hija de Antonio Rivera ha explicado también que 'Riverita' le ha regalado al hijo de Isabel Pantoja un capote "que le ha encantado", además de darle a Cayetano una montura. Su primo, Antonio Canales Rivera, que estaba en el plató de Sálvame escuchando las declaraciones de Arancha, se ha emocionado mucho. Sin poder contener las lágrimas aseguró que le habría encantado unirse a esta tarde en familia. Ella explicó que organizarían alguna más.

"Me he pegado toda mi vida pensando que no me querían ni mi abuelo, ni mis tíos y que mis hermanos no querían verme… era lo que me contaban… Es muy triste. Es muy triste… porque no sé cómo se puede recuperar ese tiempo", reflexionaba Kiko Rivera estos días. En el programa especial Cantora, la herencia envenenada, el marido de Irene Rosales se mostró muy duro, más que nunca, con su madre, afirmando que le ha engañado durante toda su vida y contando el detonante de su enfado. Cabizbajo y con los ojos vidriosos, confirmaba el relato de Jorge Javier Vázquez, que contaba cómo el 2 de agosto la habitación de Paquirri, que siempre está cerrada en Cantora, estaba abierta por casualidad. Kiko pudo comprobar entonces que allí estaban las pertenencias de su padre que supuestamente correspondían a sus hermanos Francisco y Cayetano. "En ese momento entro en estado de shock. Yo ya había entrado en otras ocasiones y allí no había nada", aseguraba el DJ.

Tras este inesperado ataque de su hijo, Isabel Pantoja atraviesa sus peores momentos. Fuentes cercanas a la intérprete han asegurado esta semana a la revista ¡HOLA! que tienen miedo de que le pase algo porque está "fatal, hundida. Le cuesta hasta respirar". "Lo que está viviendo no se lo merece nadie... Siempre ha tenido enemigos... pero ¿su hijo? ¿Que un hijo haga esto públicamente a su madre? Esto va en contra de la Naturaleza humana... porque, que a nadie se le olvide, esto su hijo lo está haciendo públicamente solo por un motivo: el dinero", añaden antes de reconocer que todo ello ha provocado un auténtico linchamiento público.

Kiko Rivera, acompañado por sus hermanos Francisco y Cayetano, visita a su tío 'Riverita'

