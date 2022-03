Abrazos, emoción, un capote de regalo... Los detalles del encuentro entre Kiko Rivera y su tío 'Riverita'

Días después de las duras palabras que le dedicó a Isabel Pantoja en el programa Cantora: la herencia envenenada, Kiko Rivera, acompañado de sus hermanos Cayetano y Francisco, ha visitado por primera vez a su tío José Rivera, 'Riverita', en Barbate, donde ha sido recibido con aplausos. Arancha, hija de Antonio Rivera, ha participado en este día tan bonito de encuentro entre la familia después de tantos años y ha contado en Sálvame cómo han sido los detalles mientras en el plató José Antonio Canales Rivera se emocionaba al escucharla. "Me hubiera gustado estar", ha asegurado el torero de 46 años, aunque su prima le garantizaba desde el pueblo gaditano que intentarían organizar un nuevo encuentro.

"Poquito a poco poniendo todo en orden", ha dicho Kiko a sus seguidores tras compartir varias imágenes de la jornada que ha pasado con sus hermanos conociendo mejor a la parte de su familia de la que siempre ha estado distanciado. "Ha sido un día muy especial, muy emotivo", ha dicho Arancha, "muy inolvidable para él". Tal y como ha comentado, han estado hablando "de cosas que no han podido hablar nunca" de Paquirri, muchos recuerdos del torero, viendo también fotografías de cuando estaba vivo, tanto el diestro como su padre, abuelo del DJ. La hija de Antonio Rivera ha explicado también que 'Riverita' le ha regalado al hijo de Isabel Pantoja un capote "que le ha encantado", además de darle a Cayetano una montura.

También ha contado que no se ha hablado nada de la tonadillera, sino que han compartido recuerdos, "cosas muy bonitas". No han faltado los abrazos en un día que sabían "que llegaría". Tanto tío como sobrino se han emocionado al verse y se han dado besos y abrazos "impresionantes", ha explicado Arancha.

"Me he pegado toda mi vida pensando que no me querían ni mi abuelo, ni mis tíos y que mis hermanos no querían verme… era lo que me contaban… Es muy triste. Es muy triste… porque no sé cómo se puede recuperar ese tiempo", reflexionaba Kiko en su última aparición televisiva. Y este miércoles, el DJ se ha trasladado con sus hermanos hasta Barbate, en la provincia de Cádiz, donde reside el hermano de Paquirri. "A Kiko lo quiere toda España porque es una persona muy noble y Barbate con él se ha portado", decía su prima en televisión.

En el domicilio han pasado varias horas y a su salida, Kiko ha sido recibido con aplausos y gritos de "¡guapo!". Es la segunda ocasión que Kiko se encuentra con su tío, puesto que ya en la boda de Cayetano Rivera coincidieron, al igual que con su prima Arancha, aunque ahora las circunstancias son distintas. Los tres hijos de Paquirri no han respondido a las preguntas de la prensa, pero sí han querido compartir con sus seguidores un vídeo de los tres juntos en el coche.

