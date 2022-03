Kiko Rivera, acompañado de sus hermanos Francisco y Cayetano, visita por primera vez a su tío 'Riverita'

Loading the player...

Kiko Rivera vuelve a acercarse la familia de su padre. Apenas unos días después de las duras palabras que le dedicó a Isabel Pantoja en el programa Cantora: la herencia envenenada, de Telecinco, Cayetano y Francisco lo han acompañado a visitar a su tío José Rivera, 'Riverita' en su casa de Barbate (Cádiz). En la entrevista explicaba los motivos por los que se había mantenido alejado de esta rama de la familia: "Me he pegado toda mi vida pensando que no me querían ni mi abuelo, ni mis tíos y que mis hermanos no querían verme… era lo que me contaban… Es muy triste. Es muy triste… porque no sé cómo se puede recuperar ese tiempo", reflexionaba. Hoy, el hijo de la cantante se ha trasladado con sus hermanos hasta el domicilio donde reside el hermano de Paquirri. Es la segunda ocasión que Kiko se encuentra con su tío, puesto que ya en la boda de Cayetano Rivera coincidieron, aunque eso sí: ahora las circunstancias son distintas. En el domicilio han pasado varias horas y a su salida, Kiko ha sido recibido con aplausos y gritos de "¡guapo!". Por su parte, Cayetano lo acompañaba portando un capote bajo el brazo que no tenía cuando entró. No han respondido a las preguntas de la prensa, pero sí han querido compartir en redes sociales un vídeo de los tres juntos en el coche. Dale al play para saber lo que dicen.

