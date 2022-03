EXCLUSIVA: La contestación de Isabel Pantoja a la petición de Francisco y Cayetano Rivera

Isabel Pantoja ha dado la importancia suficiente al requerimiento notarial de Francisco y Cayetano Rivera y ha contestado en el plazo de 48 horas, según ha podido saber ¡HOLA! en exclusiva. No acepta la petición de entrega de los enseres de Paquirri que le hicieron los hermanos Francisco y Cayetano Rivera. En su respuesta, tal y como ha podido tener constancia ¡HOLA!, la artista aduce que la petición se basa en un documento privado de 1987 -el cual asegura no recordar haber firmado- y se remite a la escritura de partición, en la que no figuran estos enseres ya que solo aparecen los bienes con un valor económico y no sentimental, como es el caso.

Isabel ha respondido en el plazo legal estipulado al requerimiento notarial que presentó Joaquín Moeckel Gil, el abogado de Francisco y Cayetano Rivera, para recuperar los bienes que les dejó su padre y que, supuestamente, Isabel Pantoja guarda en Cantora. Esos enseres que reclaman los hermanos, serían los que Kiko Rivera aseguró haber visto el pasado 2 de agosto en una habitación de Cantora.

Tanto Francisco como Cayetano Rivera siguen, tres décadas después del fallecimiento de su padre, intentando tener algún recuerdo suyo, ya sean los trajes o los trastos de torear que les corresponden por herencia.

Desde el momento en que se conocieron las declaraciones de Kiko Rivera sobre la herencia de Paquirri, los hijos mayores del torero -nacidos durante su matrimonio con Carmina Ordóñez- han apoyado públicamente al DJ tras sus demoledoras declaraciones en televisión en contra de su madre, que han supuesto un gran golpe para la cantante.

En el programa especial Cantora, la herencia envenenada Kiko señaló que había descubierto cosas para las que no estaba preparado. "Me han robado", aseguraba entonces el DJ. "Yo tengo el dolor de un hijo al que su madre le ha engañado", añadía. Lo que Kiko descubrió ese 2 de agosto en Cantora le hizo cambiar completamente la percepción que tenía sobre su madre y lo que que ésta le había contado sobre la familia Rivera. "Ahora entendéis cuál es el motivo por el que mi vida cambia", decía entonces Kiko, visiblemente dolido.

Respecto a sus hermanos Cayetano y Francisco Rivera Ordóñez, con los que Kiko tiene una relación estupenda, el DJ se ha puesto de su lado en su petición de las pertenencias que les dejó Paquirri. Y el pasado domingo lanzó este rotundo mensaje a su madre: "Haz lo que deberías haber hecho hace muchos años, todavía estás a tiempo, coge las cosas de papá y dáselas a sus hijos. Hazlo, te vas a sentir mejor. En el momento que haces algo así, todo lo demás pasa a segundo plano".

