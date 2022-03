LA CASA FUERTE 2 Isa Pantoja contacta con Cantora, pero su madre no quiere ponerse al teléfono La hija de la cantante decidió no ir a visitarla y permanecer dentro del concurso

En pleno conflicto familiar entre los Pantoja, la organización de La casa fuerte decidió darle a Isa Pantoja la posibilidad de abandonar el reality durante el fin de semana para que pudiera ir a visitar a su madre y hablar con ella en persona. Sin embargo, antes de tomar la decisión final, la estudiante de Derecho decidió llamar a Isabel Pantoja por teléfono para comprobar cómo estaba su madre, aunque nada salió como ella esperaba. En un primer intento, el móvil se encontraba apagado, algo que no sorprendió a la concursante. Lo que no se esperaba es que, al conseguir ponerse en contacto con Cantora mediante otra persona cercana a la familia, Isabel no quisiera ponerse al teléfono con ella en ninguna de las dos ocasiones en las que Isa intentó entablar conversación.

"Hablé con una persona que está con mi madre y sí que me dio algunos mensajes. Que me deseaba que estuviera bien en el concurso, que hablaríamos fuera y esas cosas. Pero me esperaba que me dijera algo ella", explicaba la joven visiblemente dolida. "Yo no le iba a preguntar por estos temas de fuera. Me hubiera gustado que lo mismo que me dijo la señora que está con ella me lo dijera por su boca. Si no lo hizo sabe que es porque estoy en un concurso, no quiere que vaya a más y que no se la escuche", señalaba en la última gala del reality, exponiendo las razones por las que cree que Isabel Pantoja no ha querido hablar con ella.

Más allá de poder entender las razones por las que su madre habría preferido mantenerse al margen, su hija no pudo evitar sentirse dolida ante este rechazo y, sin poder contener las lágrimas, decía: "Sabía que estaba mal pero para mí ella es muy importante. ¿No va a tener intención de hablar conmigo y eso? No estoy para que encima me den un corte. No estoy para eso, intento entenderla pero no puedo." Una tristeza que, en seguida, se convirtió en reproche hacia su madre: "No soy una amiga, o una periodista, o una extraña... ¿Con periodistas sí habla? La paga conmigo. ¿Qué culpa tengo yo?"

Isa Pantoja, a punto de abandonar La casa fuerte

La poca información que Isa Pantoja está recibiendo sobre la pelea entre su madre y Kiko Rivera, así como el rechazo de la cantante, está complicando el paso de la joven por el concurso. Tanto que, no ha podido evitar manifestar su deseo de dejarlo todo sin importarle las consecuencias, e irse a Cantora para estar con su madre: "De verdad, ahora mismo yo no tengo ganas de estar aquí. ¡Me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi casa!", decía en la última gala en la que, sin parar de llorar exclamaba decepcionada: "Me hubiera pegado el viaje para nada. Yo sí me pongo en el lugar de ella, pero ella no se pone en el mío".

Una situación que no solo le afecta en lo relativo al reality, sino también a la convivencia con Asraf Beno, su pareja. De hecho, tras varias discusiones importantes dentro del concurso e incluso después de que él llegara a replantearse su boda con la hija de la cantante, Isa ha vuelto a protagonizar un desafortunado choque con el modelo. Una discusión que ella achaca a la tensión provocada por los problemas de su familia: "Hoy mi problema no es ni el concurso, ni los puntos, ni Marta, ni nada. Para mí mi problema es mi madre, ¿lo entiendes? Mi problema es mi madre, mi madre y mi madre, y de ahí no me salgo", le reprochaba a su novio desesperada.

