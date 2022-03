Isa Pantoja podrá salir de 'La casa fuerte' para pasar el fin de semana con su madre en Cantora

El conflicto entre Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, está convirtiéndose en el tema principal del paso por La casa fuerte de Isa Pantoja, a pesar de que ella siempre afirmó que no quería que sus asuntos familiares se inmiscuyeran en el concurso. La organización del reality ha decidido comunicarle a la hija de la tonadillera su decisión de permitirle salir de la casa durante el fin de semana para que pueda ir a Cantora a visitar a su madre y poder, de una vez por todas, hablar directamente con ella. Sin embargo, la reacción de Isa Pantoja no fue la esperada, ya que, tras recibir la noticia, la joven afirmó que si pensaba con el corazón querría ir a abrazar a su madre, pero al pensar con la cabeza creía que lo mejor sería permanecer en La casa fuerte.

Una oferta que dejó totalmente impactada a Isa Pantoja, que no supo qué responder y decidió tomarse un tiempo para meditar si debía o no salir del concurso. Por eso, Jorge Javier le dio de plazo hasta hoy para anunciar qué iba a hacer, y que, en caso de aceptar la propuesta hoy mismo debería abandonar La casa fuerte para estar de vuelta antes de la gala del próximo domingo, en la que se conocerá al nuevo expulsado del programa, así como a su nuevo o nueva participante.

Durante todo este tiempo, la joven estudiante de Derecho ha ido conociendo detalles sobre la disputa entre su hermano y su madre a través de los vídeos que le han mostrado en el programa y siempre ha asegurado que, para poder opinar con criterio sobre lo que está ocurriendo entre los Pantoja, debía hablar primero tanto con Isabel como con Kiko Rivera. Es por eso precisamente que ha llamado tanto la atención la indecisión de Isa ante la oportunidad de poder abandonar un fin de semana el programa sin sanción alguna, así como su reacción, confesando que "hasta le habían entrado ganas de vomitar" y dejando claro el temor que le produce enfrentarse a la realidad de lo que está ocurriendo en el exterior.

La reacción de Asraf

Tras conocer la noticia y aún sin una decisión tomada, Isa Pantoja se reunía con el resto de sus compañeros, entre quienes se encuentra su prometido, Asraf Beno. Al comunicarles la noticia de que existía la posibilidad de que pasara el fin de semana con su madre en Cantora, la reacción de su novio dejó muy clara su opinión en cuanto a este acercamiento a su familia: "No sé si reír o llorar ¿Para qué vas a salir? Solo te vas a contaminar, si la dejáis salir no sé si volverá ¿Eh?", decía Asraf intentando persuadir a su novia. Una conversación en la que él le preguntó qué pasaba entonces con él, a lo que Isa respondió contundentemente: "Es que ahora no es momento para pensar en ti."

El propio Asraf relató en este mismo reality que su relación con Isabel Pantoja no era nada buena y no dudó en posicionarse del lado de Kiko Rivera en esta particular guerra familiar. Razones por las que el modelo no ve necesario que Isa abandone el concurso, aunque la organización del programa haya considerado que sería lo más acertado. Una relación que está mostrando todas sus debilidades en La casa fuerte, donde ya han protagonizado más de una discusión. La última de ellas, provocada por la pelea entre Asraf y Tony Spina, en la que Isa Pantoja tuvo que poner orden y lo que llevó al modelo a recriminar a la hija de la tonadillera: "A mí no me mandes callar delante de nadie. No me vuelvas a corregir delante de nadie. Estás pasando los límites, ¿eh?" Ahora tan solo falta comprobar cómo reacciona Asraf si finalmente Isa Pantoja decide marcharse con su madre.

