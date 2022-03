Asraf Beno estalla contra Tony Spina y salen a la luz sus problemas del pasado

La tensión entre Asraf Beno y otros concursantes de La casa fuerte es cada vez mayor, especialmente desde la llegada de Tony Spina al reality, quien ha encontrado en su nueva pareja de convivencia, Sonia Monroy, la perfecta aliada hacia un enemigo común. Tal ha sido el malestar entre los concursantes que el novio de Isa Pantoja ha perdido los papeles y no ha podido evitar estallar en pleno directo, bajo las llamadas de atención de Sandra Barneda y de su propia prometida, quien le pedía que respetase el turno de palabra. Con unas acusaciones de "falso" cada vez más frecuentes, los problemas de Asraf dentro de la casa no han surgido de repente, sino que, se trata de enfrentamientos del pasado que aún continúan a flor de piel y que ninguno de sus protagonistas tiene intención de solucionar.

- El marido de Sonia Monroy se despide de 'La casa fuerte' y Tony Spina se convierte en nuevo concursante

VER GALERÍA

A su llegada al concurso, Tony Spina enumeró quiénes eran los participantes que no le caían en gracia, entre ellos, Rebeca, Samira o Asraf Beno, debido a sus enfrentamientos a raíz de otro reality, Gran Hermano VIP. Ha sido precisamente su enemistad con éste último el punto fuerte en la relación con Sonia Monroy, muy dolida con Asraf después de la expulsión de su marido a causa de la nominación del novio de Isa Pantoja. Precisamente, durante la última gala, Asraf fue testigo de la primera conversación entre Sonia y Tony, en la que ambos criticaban al modelo con argumentos comunes.

"He compartido reality con Asraf, me parece un falso. Donde va el viento, ahí va él. Cuando estaba nominado, iba al lado de los fuertes y no se exponía", decía Spina mientras Sonia añadía: "Mi marido siempre dijo que había algo en él". Unas palabas que desataron la rabia de Asraf en pleno directo, provocando un enfrentamiento con Sonia y Tony en el que no faltaron los gritos ni los comentarios ofensivos entre ellos, siempre con el insulto de "falso" bien presente. Cada vez visiblemente más agobiado por la situación, Asraf se defendía: "Yo no soy falso porque no he nominado. Sonia no sé qué tienes en contra de los Pantoja porque estás todo el día nombrando o rompiendo carteles de Cantora. No tienes ni educación porque te he hablado y ni has contestado. Lo de Tony pues que el rollo de traer cosas de fuera. Falso tú que fuiste el primero en irte y montabas corrillo con Ángel y Makoke".

- Isa Pantoja explota después de una fuerte discusión con su prometido, Asraf Beno

VER GALERÍA

Una discusión llena de interrupciones de todo tipo que convirtió el plató de La casa fuerte en testigo de una de las peleas más tensas vividas en esta edición. Todo bajo las llamadas de atención constantes de Sandra Barneda que terminó con un Asraf desesperado, levantándose de su sitio e intentando ser él quien tuviera la palabra en todo momento. Algo que provocó que fuera la propia Isa Pantoja quien pusiera orden y recriminase a su novio que dejara hablar a los demás.

Asraf Beno y Tony Spina: imposible acercar posturas

Ante el enorme enfrentamiento vivido, el programa decidió intentar acercar posturas entre ambos participantes, con el fin de mejorar la convivencia de las próximas semanas. Para ello hicieron un ejercicio en el que Asraf y Tony aparecían unidos mediante una tela roja, cada uno situado en un extremo. De tal forma que, cada vez que dieran una vuelta sobre sí mismos, debían decir aquello que pensasen de verdad al otro, con educación, respeto y mirándose a los ojos. Cosas que no se cumplieron en más de un turno. Al finalizar debían decidir si abrazarse y dejar las rencillas a un lado o si seguir con la discordia.

VER GALERÍA

"Me pareces un falso, un veleta y un estratega. Yo no he traído información de fuera ni he entrado en este concurso por ti. Yo sólo le he contado lo que pienso de ti a mi compañera, que te arrimas a quien más te conviene y que ya estás preparando una estrategia para las nominaciones", arrancaba Tony Spina. "Sabes que caigo mal en España y de eso te aprovechas", respondía el modelo. Tras varios turnos llenos de reproches y recuerdos del pasado, todo siguió exactamente en el mismo punto de partida. Eso sí, Tony explicó que no tiene nada en contra de Isa Pantoja, que sus problemas son únicamente con Asraf. Una prueba que terminó sin abrazo final y con una pareja de enemigos confirmados dentro de La casa fuerte.

- Así fue el primer encuentro entre Tony Spina y Mayka, de 'La isla de las tentaciones'

- Las duras declaraciones de Asraf contra Isabel Pantoja: 'Una madre no se comporta así'

- Isa Pantoja se compromete con Asraf Beno: esto es lo que opina su hermano Kiko

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.