El marido de Sonia Monroy se despide de 'La casa fuerte' y Tony Spina se convierte en nuevo concursante

La casa fuerte vivió ayer la segunda noche de eliminaciones de su historia y, en esta ocasión, el público decidió salvar a Sonia Monroy y que el expulsado fuera su marido, JD. El colombiano abandonó el reality entre besos y palabras de agradecimiento, mientras que el programa revelaba la identidad del que se convertiría en su sustituto. Dispuesto a alterar la convivencia, Tony Spina llegaba al concurso para sorpresa de todos los presentes, aunque ha sido más agradable para unos que para otros. De hecho, el italiano y Asraf Beno ya vivieron su primer enfrentamiento a los pocos minutos de encontrarse y ambos se acusaron de mentirosos. Todo apunta a que Sonia Monroy ha encontrado en su nuevo compañero el aliado perfecto contra el prometido de Isa Pantoja.

Entre lágrimas y declaraciones de amor, Sonia Monroy decía adiós a su marido, que dejaba atrás La casa fuerte no sin antes agradecer a sus compañeros todo lo que le han enseñado sobre España: "De verdad que te agradezco la oportunidad y conocí mucha gente que vale la pena. Aprendí cosas de España: los bailes, la cocina, cómo se corta un jamón... España es un país muy bonito y tiene que conocer más las cosas buenas más allá que los cotilleos y las peleas", decía JD.

Poco después, la pareja descubría quién se convertiría en el nuevo compañero de aventuras de Sonia Monroy: Tony Spina. El italiano entró pisando fuerte en el reality y sembrando la discordia desde el primer minuto y es que, confesó que por lo que había visto del programa ya había algunas personas que le caían mal, como Rebeca o Asraf Beno, con quien dijo haber tenido algún desencuentro en el pasado. Aunque no todo fue malo y otras concursantes como Cristini o Marta Peñate mostraron su alegría por su llegada.

Quien se limitó a darle una correcta y escueta bienvenida fue Samira. Y es que, Tony Spina afirmaba: "Con Samira tengo un tema pendiente que hablaré con ella pero no voy a poner ya toda la carne en el asador porque voy a quedar como un desquiciado". Lo que sí que ha dejado muy claro el italiano es que ahora mismo no está soltero, ya que, mantiene una relación con Mayka, ex concursante de La isla de las tentaciones y ha querido dejar claro que cuando tiene novia "es muy respetuoso". Por lo que parece que el nuevo concursante no tiene intención de que su paso por La casa fuerte altere su situación en el terreno sentimental.

De lo que no cabe duda es de que Sonia Monroy ha encontrado un perfecto aliado dentro de La casa fuerte en su nuevo compañero, ya que, ambos tienen algo en común: su enemistad hacia Asraf Beno, algo que sacó una pícara sonrisa en la concursante. Nada más llegar al plató, Asraf y Tony hicieron referencia a algunos de sus conflictos del pasado y ambos se acusaron de falsos. Tanto que, el italiano llegó a afirmar: "Farsa es Asraf al revés". Unos ataques que dan a entender que la convivencia durante los próximos días no será nada fácil dentro del concurso y que Tony ha llegado con la intención de revolucionar el programa.

