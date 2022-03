Sonia Monroy amenaza con abandonar tras su nominación en 'La casa fuerte'

Los concursantes de La casa fuerte van cogiendo cada vez más confianza y entre prueba y prueba se toman muy en serio el tema de los robos. De hecho, acampados y residentes llevan una semana entregados a una gran batalla en la que se quitan comida y utensilios y en la que, aunque le costaba mucho, también participaba Isa Pantoja. En una noche llena de disputas, sobre todo protagonizadas por Marta Peñate y Samira, las grandes protagonistas de la edición, los menos privilegiados del reality tenían que conseguir el mayor número de billetes con unas manos gigantes, en una prueba que recordaba mucho al mítico Gran Prix. La exconcursante de La isla de las tentaciones y el exsuperviviente ganaban holgadamente y decidían llevar frente al televoto a la extronista de Mujeres, Hombres y Viceversa y al torero. Y aunque la canaria pensaba que ganaría el asalto, el público decidía que su enemiga, que celebrabra su 30 cumpleaños, ganara el duelo.

En el turno de las nominaciones, Sandra y Tom escogían a Albert y Marta. "A Sonia y DJ no les vamos a tocar porque se llama como mi madre y le he cogido mucho cariño", comentaba sobre su decisión. Entonces llegaba el turno de Monroy y su novio, quienes elegían también a los mismos acampados: "No vamos a tocar a Pica y Brusse porque no queremos separar a una pareja sentimental", alegaban. Por estrategia, la exparticipante de La isla de las tentaciones y su pareja tomaban la decisión de dar su voto a la exintegrante del grupo Sex Bomb y su marido. En el turno de Rebeca y Cristini, ambas llegaban con el mismo pensamiento y nominaban a Sonia y Dj, quienes también recibían el punto de Isa y Asraf. Samira y Pavón lo tenían más que claro: "Marta es imposible, lo sentimios por Albert, que por favor España lo salve a él". Además, Mahi y Rafa decidían que su voto fuese para Tom y Sandra. Al haber un empate, la modelo y la cantante debían desempatar y elegían a Sonia y su marido, quienes tenían muy mal perder y amenazaban con abandonar.

"Ahorráos el televoto. Nosotros vinimos juntos y juntos nos vamos. Cuando aceptamos venir a este reality durante ocho semanas era para vivir una experiencia como pareja y nadie nos dijo que esto podría pasar ni la mecánica nueva. Si hace falta pagar la cláusula o la multa lo haremos, pero esto no es justo", dijo entre lágrimas Sonia. Además, los residentes se enfrentaban entre ellos también en una prueba en la que debían explotar los globos de sus rivales para conseguir la suite, habitación que la semana pasada regentaban Isa y Asraf. Tras varias batallas de los componentes de cada pareja, la hija de Isabel Pantoja y su futuro marido y Cristini y Rebeca se enfrentaban por la victoria del mejor cuarto. Finalmente, la cantante y la modelo eran las ganadoras.

