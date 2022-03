Cristini se derrumba al recordar su durísima infancia

La casa fuerte vivió anoche uno de los momentos más desgarradores de la historia del reality. Con Cristini Couto como protagonista, la concursante tuvo que hacer frente a una de las pruebas más duras, El espejo del alma. Un reto que tiene como objetivo que los participantes se sinceren al máximo sobre diferentes aspectos de su vida personal a través de varias palabras, una experiencia por la que ya pasó Asraf y en la que habló sin tapujos sobre su relación con Isabel Pantoja. En esta ocasión, Cristini ha dado visibilidad a muchas de las experiencias más duras de su vida, sobre todo aquellas relacionadas con su infancia. Sin poder contener las lágrimas y ante la mirada comprensiva de Lara Álvarez, la concursante ha relatado varios episodios de su niñez marcados por el acoso escolar que sufrió.

Cristini comenzó utilizando la palabra "magia" para definir su vida y ante la pregunta de qué veía cuando se miraba el espejo respondió: “Veo una niña que ahora es una mujer empoderada”. Con este pistoletazo de salida y con el resto de sus compañeros como testigos, Cristini se enfrentaba a la primera palabra del espejo: "mujer". "Es todo lo que he logrado ser, es todo lo que ha sido desde que he nacido y me ha costado mucho que me reconozcan… Mi madre es mi espejo, la mujer de mi vida y mi mejor amiga", afirmaba la concursante.

Sin embargo, no hizo falta demasiado tiempo para que la brasileña se viniera abajo. Fue nada más ver la palabra "infancia" escrita sobre el reflejo cuando comenzó a llorar, reviviendo lo que para Cristini ha sido un auténtico infierno. Un testimonio en el que la brasileña relató sin tapujos y de una forma totalmente desgarradora el sufrimiento que había vivido durante los primeros años de su vida como consecuencia del rechazo por parte de familiares, amigos y su entorno en general. "En el colegio fue muy duro, fue una de las peores partes. Me tiraban piedras, me han pegado muchas veces, pero nunca dejé de soñar", confesaba Cristini, quien continuaba: "Ha sido muy duro, pero he podido vencer, he podido llegar a ser la mujer que soy hoy. Gracias a mi fuerza, a mi fe… es la peor parte yo creo…"

Unas demoledoras palabras que conseguían emocionar a Sandra Barneda, quien desde plató quiso agradecerle la sinceridad con la que estaba hablando, dando visibilidad a una realidad que sufren muchas personas en el mundo y aplaudiendo su discurso contra la discriminación. "Es muy injusto que te tiren piedras y te rechacen por luchar y ser como quieres ser. Muchísimas gracias por haber recordado esa infancia", concluía la presentadora.

Cristini confiesa que ha dejado atrás el rencor

La modelo continuó enfrentándose a la prueba con palabras como "rencor" y "perdón" como protagonistas. Ella misma aseguró que ha sido capaz de dejar el rencor atrás y que ha perdonado a absolutamente todas las personas que le hicieron daño en el pasado. Sin embargo, también ha hablado de cómo su dolor se ha ido transformando con el paso de los años y cómo aún echa de menos la figura de algunas personas que todavía no la han aceptado, como su hermano. Una noche en la que Cristini ha querido lanzar un mensaje de ayuda a todas las personas que vivan una historia similar a la suya: "Aunque sea tan dura la batalla que jamás desista de luchar, de ir detrás de quién eres porque lo más importante es quererte a ti mismo y enfrentar todo", aseguraba la brasileña aún entre lágrimas.

