El emotivo mensaje de Kiko Rivera a Isa Pantoja: 'Yo estaré el día de tu boda'

El paso de Isa Pantoja por La casa fuerte está mostrando una constante ola de emociones en cada gala. En el último programa, la hija de la tonadillera tuvo que enfrentarse a la oferta de poder abandonar el reality durante el fin de semana para visitar a su madre en Cantora, cuya decisión aún no ha dado a conocer. Pero, ésta no fue el única sorpresa del exterior que recibió. Sin que la estudiante de derecho sospechase lo más mínimo qué estaba a punto de ocurrir, Jorge Javier fue el encargado de retransmitirle un mensaje que Kiko Rivera había dejado para su hermana. Unas bonitas palabras en las que el DJ le hacía saber a Isa que "por nada del mundo se perdería su boda" y que despertaron las emociones de la concursante, quien no dudó en responderle públicamente.

En medio de la gran tormenta mediática que esta atravesando la familia Pantoja, Kiko Rivera quiso tener un detalle con su hermana Isa Pantoja, ya que, desde el interior de La casa fuerte, sus únicas noticias sobre el conflicto familiar son las que, a cuentagotas, le muestran en el programa. Por eso, el DJ ha querido mostrar todo su apoyo a Isa y lo ha hecho a través de un mensaje que le envió a Jorge Javier Vázquez. El presentador del concurso dijo, leyendo directamente la petición: "Dile a mi hermana que yo estaré en su boda, por nada del mundo me la perdería, te mando un abrazo." La joven, prometida con Asraf Beno y que también se encuentra en el reality, se emocionó mucho por las palabras de su hermano y afirmó que no hubiera dudado nunca de que Kiko pudiera perderse un día tan importante para ella, ya que, Isa Pantoja lo considera una figura paternal en su vida: "No dudaba que ibas a venir, lo sabía. Porque aunque hayamos pasado malos momentos, eres como mi padre", respondía muy emocionada Isa Pantoja.

Isa Pantoja, preocupada por Kiko Rivera

Unas palabras que la joven agradeció mucho, tanto a su hermano como al programa, y que le llevó a explicar cómo se encuentra respecto al DJ en estos momentos: “Estoy preocupada por él, por cómo estará y que él te haya mandado ese mensaje y se haya preocupado por decirme algo con toda la que está cayendo se lo agradezco desde aquí.” Dirigiéndose directamente a su hermano, añadía: “Kiko espero que cuando salga podamos hablar y que me cuentes todo. Yo no soy de meterme en cosas entre mamá y tú, pero soy tu hermana y esta vez sí que me gustaría escucharlo, entenderte y ayudarte en lo que pueda o necesites.” Y es que, a pesar de que Isa ha mostrado en alguna ocasión su apoyo hacia la cantante, siempre ha dejado clara su postura de no meterse en medio de los dos.

Desde que Isa Pantoja se prometiera con Asraf Beno, Kiko Rivera siempre le ha mostrado su apoyo deseándole públicamente felicidad para su nueva vida en común. De hecho, el propio prometido de Isa habló en La casa fuerte sobre su relación con los miembros de la familia Pantoja y, tras asegurar que Isabel Pantoja no le acepta en su familia, dijo que es precisamente con el DJ con quien tiene una mejor relación y no escatimó en halagas para el que será su cuñado. Ahora, solo falta comprobar si Isa Pantoja decide abandonar el reality este fin de semana, ya que, en caso de hacerlo, tendría por fin la oportunidad de hablar cara a cara con sus familiares que tanto lleva reclamando durante las últimas semanas.

