Los contrastes de Supervivientes: expulsión disciplinaria de Yaiza y un recuerdo muy emotivo

Noche intensa de emociones encontradas en Supervivientes. Disgusto, alegría y sentimientos a flor de piel se mezclaron en una noche en la que hubo una expulsión, aunque quizá no de la manera en la que se esperaba. Yaiza, pareja de Ginés, sobrepasó la línea durante una discusión con Asraf, novio de Isa Pantoja, una pelea en la que perdió los papeles e insultó a su compañero aprovechando un momento en el que el cámara del programa tenía que cambiar la batería. Por este motivo, ha sido expulsada de manera disciplinaria, sin someterse a la habitual votación de los espectadores. El trabajador que estaba con ellos escuchó lo que ocurría, a pesar de no haber grabado la cantidad de gritos que dedicó Yaiza a Asraf y que luego trasladó a la organización.

Según el novio de Isa, que se estaba encargando de mantener el fuego encendido, Yaiza se acercó amenazándole: "Me dijo 'vamos tarzán, que ahora no hay cámaras. Tú y yo nos vamos a ver las cámaras fuera'”. Y contó el insulto que profirió. La concursante negó estas acusaciones, matizando que no había entendido bien el insulto, pues ella había dicho otra cosa. “¿Cómo le voy a decir de la nada algo así?” se defendió. El presentador Jorge Javier Vázquez pidió a los implicados sinceridad, antes de anunciar la drástica decisión del programa. Diego Ginés y Raquel Arias, que estaban cerca en el momento de la pelea, dijeron que no habían escuchado las palabras exactas y que solo trataron de calmarlos.

Jonan afeó entonces la actitud de Ginés pues dijo que este le había contado después las palabras exactas que había dicho Yaiza. Alma Bollo añadió: "Me parece vergonzoso que las personas que estuvieron presentes no sean capaz de reconocerlo para ponerle remedio". Entonces llegaba la noticia bomba. “A tenor de la gravedad de los insultos y amenazas proferidos por Yaiza contra Asraf que el cámara del programa pudo escuchar perfectamente y ante la reiterada actitud violenta de la concursante, Supervivientes 2023 ha decidido expulsar inmediatamente a la concursante. Coge tu saco y abandona la Palapa” dijo Jorge Javier. Así lo hacía la concursante, ante el júbilo de muchos participantes y una gran ovación en plató, pues ha sido una de las concursantes más conflictivas desde su llegada. Asraf Beno y Ginés Corregüela, los otros dos nominados, se libraban así de abandonar Honduras. Al día siguiente Isa Pantoja, pareja de Asraf, opinaba que era una buena noticia la salida de Yaiza pues su actitud había sido poco apropiada.

Yaiza se convirtió en concursante del talent tras la evacuación de la hija de Ana María Aldón, Gema, por un problema de salud. Su llegada supuso una revolución en la isla pues no ha dejado de discutir con compañeros como Adara y Asraf. Fue además la protagonista de la romántica petición de mano de su pareja Ginés, el tiktoker conocido como el rey del bocadillo, una noticia que no gustó demasiado a la hija de este, Miriam, muy crítica con la pareja de su padre.

El recuerdo más emocionante

En el programa se vivió además un momento emotivo, además de tanta tensión. Laura Madrueño, desde Honduras, envió un mensaje a Jorge Javier Vázquez felicitándole por el 14 aniversario de Sálvame, uno de los programas que más tiempo lleva en antena. Además Laura recordó con mucho cariño a Mila Ximénez, colaboradora del espacio vespertino, que pasó también por Supervivientes en 2016. “Déjanos que nos unamos a ese homenaje tan bonito que habéis hecho de Mila Ximénez que continúa aquí en los Cayos con nosotros. Esos llantos, esas risas, esa emoción que tenía en la mirada… Dejó una huella imborrable y se convirtió en una heroína. En una persona que llegó aquí diciendo 'Me quiero ir' y se convirtió en finalista. ¡Esos son los supervivientes que dejan huella!” dijo la presentadora ante un emocionado Jorge Javier.