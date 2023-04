Ginés Corregüela pide matrimonio a Yaiza en 'Supervivientes'

¡Los supervivientes se van de boda! Bajo la atenta mirada de todos sus compañeros, Ginés Corregüela se ha comprometido con su novia Yaiza. "Aquí en el Caribe te pido que te cases conmigo". Entre vítores y con lágrimas en los ojos, Yaiza ha dicho que sí y ha aceptado el pequeño tallo que 'El rey de los bocadillos' ha usado como alianza improvisada.

Yaiza se convirtió en concursante de pleno derecho tras la evacuación de la hija de Ana María Aldón por un problema de salud. Su llegada ha revolucionado la isla protagonizando varios desencuentros con otros aventureros y afianzando su noviazgo con el tiktoker. Ambos han construido su nidito de amor en el que cada noche ven las estrellas y se dedican numerosas caricias y gestos de amor. Un paradisiaco idilio que puede acabar muy pronto, puesto que Yaiza es una de las nominadas de la semana junto a Adara Molinero, Asraf Beno y Katerina Safarova.

Esta no es la primera pedida de mano que se produce en Supervivientes. En el año 2018, tras mucho tiempo de juicio y papeleos, Isa Pantoja viajaba a los Cayos Cochinos para decirle a Alberto Isla, padre de su hijo, que estaba oficialmente divorciada de Alejandro Albalá. Sin poder contener su emoción al escuchar la noticia, Alberto decidió dar el paso de preguntarle si quería pasar por el altar con él. Finalmente, esta ilusión no prosperó y cada uno continuó por caminos separados.

El emocionante reencuentro de Isa Pantoja y Asraf Beno en 'Supervivientes'

La decepción de la familia de Ginés

Desde España no han tardado en llegar las primeras reacciones a este compromiso. Miriam, hija de Ginés y su defensora en plató, no ha dudado en mostrarse molesta con la decisión de su padre. "A ver si ahora aprendes a valorar y respetar un matrimonio". Hay que recordar que el influencer le fue infiel a su esposa, Isabel, con Yaiza poco antes de poner rumbo a Honduras.

Ginés siempre se mostró muy arrepentido por este affaire, e, incluso, llegó a expresar su deseo de volver con su mujer cuando esta le visitó por sorpresa en el reality show. "Lo he hecho mal. Son 32 años juntos y no es algo que se olvide en un segundo. Si me perdona me quedo con ella". Unas palabras que enternecieron a Isabel, que reconoció que había echado mucho de menos a Ginés y dejaba la puerta abierta a la reconciliación. "Tenemos que hablar bien las cosas cuando vuelva".

Sin embargo, tras su última declaración de amor a Yaiza, Isabel ha puesto punto y final de manera definitiva a su historia de amor. "Con esta foto termino una vida de 'pegatina' y doy entrada a una nueva esperando que sea real y no tan falsa como los dos supervivientes que se juran tanto. Espero que su fama y dinero reemplacen una familia a la que ha dañado y perdido para siempre".

Nuevo culebrón en 'Supervivientes': Ginés se reencuentra con su exmujer mientras su actual pareja le defiende en plató