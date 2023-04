Los looks de Laura Madrueño que han cambiado los códigos de 'Supervivientes' El estilo de la presentadora es muy diferente al que llevaba su antecesora, Lara Álvarez

Laura Madrueño está viviendo con mucha intensidad y mucha ilusión su primera vez en Supervivientes. La presentadora madrileña, de 37 años, está disfrutando al máximo de esta aventura en Honduras y lo cierto es que no puede borrar la sonrisa de su rostro. Laura era consciente de que era un reto, ya que suceder a Lara Álvarez no era tarea fácil, sin embargo, ha conseguido darle su toque personal y conquistar a la audiencia con su naturalidad, dulzura y simpatía. Lo mismo ha sucedido con los looks que está llevando en la isla. La que fuera presentadora del tiempo en Telecinco ha cambiado los códigos de estilo del concurso y está llevando creaciones muy originales y sorprendentes que nada tienen que ver con las que llevaba su antecesora.

Estampados

En su aventura en Honduras, Laura Madrueño está confiando en Susana Garcillán, que ya trabajaba con Lara Álvarez y que era la encargada de crear sus espectaculares looks. En esta nueva edición, la estilista también ha formado un tándem perfecto con Laura y parece que ha entendido a la perfección la imagen que quería transmitir, por ejemplo, cuando luce estas creaciones llenas de color. En lo que llevamos de programa, la presentadora madrileña ha apostado por bikinis, bañadores, trikinis, pareos... con estampados muy llamativos y alegres.

El contraste del blanco

Es, sin duda alguna, el color que mejor cuando con las pieles bronceadas. Debido a su estancia en Honduras, Laura tiene una preciosa piel dorada que resalta aún más cuando va vestida de blanco. Parece que se ha convertido en uno de sus colores favoritos y la hemos visto lucirlo en varias ocasiones. Ya sea con bikinis, bañadores, tops... la madrileña lo suele combinar con pareos y faldas que le ayudan a crear conjuntos muy llamativos y originales. Los completa con diferentes pulseras, cinturones, brazaletes, pendientes... y su melena rizada al natural, que el aporta ese toque salvaje.

Bicolor

Fue su apuesta en su debut al frente de Supervivientes desde Honduras y parece que es una combinación que le gusta mucho. A la periodista le gusta contrastar varios colores, ya sea rojo con azul, amarillo y negro, azul y marrón... e incluso jugar con varias tonalidades en un mismo look. Tal y como puede verse en las imágenes, a Laura le gusta ese estilo de nadadora intrépida, completando sus estilismos con originales cinturones y bolsillos que lleva atados en la cintura y que le dan un toque diferente. También suele combinar estos looks más atrevidos con peinados más elaborados y con volumen, como trenzas de espiga, coletas 'burbuja'..., que su estilista consigue gracias a las extensiones.

¿Un recuerdo a Lara Álvarez?

Laura ha tomado buena nota de todo lo que hacía su antecesora, sin embargo, aunque Lara Álvarez dejó el listón muy alto no solo como presentadora sino también en todo lo referente a estilismos, Laura Madrueño tenía claro que quería imponer su propio 'sello'. Los gustos de la presentadora están quedando demostrados a través de los looks que está llevando en el programa, pero hay ocasiones en las que parece que quiere hacer un guiño a Lara.

Lo decimos por estos conjuntos animal print que nos recuerdan a las llamativas prendas que solía llevar la presentadora asturiana en la isla. A Lara le encantaban los bikinis, vestidos, pareos... que tenían estampado de leopardo, tigre, cebra, serpiente... De hecho, su maleta de Supervivientes estaba llena de este tipo de looks. Ahora, su sucesora prefiere decantarse por un estilo totalmente diferente, pero eso no quita que en algunos programas luzca prendas más salvajes, además de cinturones de todo tipo como los que también llevaba Lara.