Manuel Cortés tiene que ser evacuado de urgencia de 'Supervivientes' por un problema de salud

Los 80 días viviendo en condiciones extremas están pasando factura a los concursantes de Supervivientes. El último que ha sufrido un susto relacionado con la salud ha sido Manuel Cortés, que ha tenido que ser evacuado de manera urgente al empezar a experimentar unos fuertes dolores abdominales. "Parece que tengo el dolor de cuando me iban a operar", explicaba el cantante haciendo referencia a una intervención de peritonitis a la que tuvo que someterse hace un par de años. "Ojalá sea de no comer, porque como sea algo de la operación me tengo que ir a España", lamentaba tendido en el suelo.

El joven ya se encuentra recibiendo atención médica para poner fin a su malestar y evaluar cuál es la gravedad de su dolencia. "En las próximas horas pasaré unas pruebas y espero poder incorporarme al grupo lo antes posible", declaraba el artista desde el hospital en la última conexión en directo con el plató de España. Además, aprovechaba la ocasión para mandar un mensaje tranquilizador a su hermana Alma, su fiel compañera en esta aventura, y a su madre Raquel Bollo. "Me han puesto tratamiento y me han comentado que estoy mejorando muchísimo. Me encuentro bien, un poco dolorido, pero según pasan las horas cada vez mejor".

El tenso enfrentamiento entre Ginés de 'Supervivientes' y su hija Miriam que termina con las lágrimas de ambos

Sin embargo, la colaboradora televisiva se mostraba tensa y nerviosa por el simple hecho de pensar que a su hijo le podría pasar algo malo en Honduras. "Quiero que me digas que no sientes nada como lo de la otra vez. Lo mínimo que sientas que sea así, el concurso que quede dónde tenga que quedarse, te quiero en España y sano. Lo primero es la salud", le pedía encarecidamente a su primogénito.

Manuel, por su parte, ha insistido en intentar resistir lo máximo posible ahora que el reality show se acerca a su recta final. "Estoy bien mamá. Tú sabes mejor que nadie cómo trabajan aquí, ya no tengo fiebre. No me voy a ir ahora con lo que he conseguido". No será hasta el próximo martes, en la emisión del programa Tierra de Nadie conducido por Carlos Sobera, cuando se sepa el destino del intérprete de Dame tu cariño.

Raquel Bollo y sus hijos, Manuel y Alma, protagonizan un emotivo reencuentro en 'Supervivientes'

Salvación y nuevas pruebas de recompensa

Esta semana Artúr Dainese, Manuel Cortés, Alma Bollo y Raquel Arias se juegan su permanencia en los Cayos Cochinos. El martes uno de ellos será salvado por el voto popular de la audiencia. Además, en esta gala también tendrá lugar la prueba de recompensa, que les proporcionará la comida y la comodidad que tanto ansían. Los robinsones tendrán que hacer frente a una yincana en la que pondrán a prueba su habilidad física y mental.

Arelys, madre de Yulen Pereira, habla sobre la ruptura de su hijo con Anabel Pantoja: 'Él es más feliz sin ella'