El tenso enfrentamiento entre Ginés de 'Supervivientes' y su hija Miriam que termina con las lágrimas de ambos

Miriam, hija de Ginés Corregüela (52 años), ha vivido una de las noches más difíciles en Supervivientes 2023. La hija del creador de contenido ha vivido momentos muy complicados durante algunas de las galas en las que ha estado en el plató. En esta ocasión, el recién expulsado del concurso de Telecinco, todavía en Honduras, ha conectado en directo con el plató de Madrid donde ha podido ver un vídeo de todas las cosas que han ocurrido en su ausencia en los platós de televisión. También ha tenido la oportunidad de hablar con su hija y con su pareja, Yaiza.

Ginés es expulsado de 'Supervivientes' y pone rumbo a España para solucionar sus problemas familiares

En el debate de este domingo, Miriam vivió una de sus intervenciones más complicadas al tener la oportunidad de hablar con su padre. Desde Honduras, Ginés conectó con el plató de 'Supervivientes' y ambos mantuvieron una conversación en la que no faltaron los reproches y las lágrimas. El recién expulsado, tras enterarse de muchas de las cosas que han sucedido en España durante su ausencia, comentó que estaba "dispuesto a perdonarle todo a su hija" y que estaba dispuesto a hablar cuando se vieran en Madrid. Algo que llegó a indignar a Miriam, porque no entendía que fuera él quien tenga que perdonar nada. Esto incrementó más si cabe al escuchar al tiktoker decir "he estado trabajando para vosotras, para que no os faltara nada. Eso te ha sobrado, y lo sabes”.

Ginés Corregüela se ha enfrentado a todo lo que ha pasado fuera durante estos dos meses. Antes de volver de Honduras, ha visto un resumen de todo lo que ha sucedido fuera con su pareja, Yaiza Martín, sus hijas, su exmujer y su familia. Unas imágenes con las que el concursante se veía sobrepasado e, incluso, llegaba a emocionarse. El rey del bocadillo, como es conocido popularmente, tuvo la ocasión de hablar con su actual pareja y con su hija Miriam, que se ha mostrado muy dolida con todo y ha querido dejarle claro lo que ha sentido durante el concurso, pero también antes.

La demoledora carta de la ex mujer de Ginés de 'Supervivientes' con la que pone fin a su relación definitivamente

Miriam no pudo contener las lágrimas de la impotencia que sentía al ver todo lo que decía su padre. Así que fue más allá y le reprochó que: "Los abuelos han sufrido los que más aquí y no salía tu madre a la calle por su culpa y la tuya”, "cada vez me da más vergüenza lo que escucho, que alabes a una persona que se ha metido con todo el mundo”. Además, ha aludido también a su vida como padre e hija: "A mí madre no la mencionéis más porque es la única que es lo que me ha dado lo que tengo hoy, tú no has querido estar, no porque seas arisco, porque no estado porque has querido estar siempre en la huerta y con una diez años, que estaba haciendo la comunión casi. No voy a hablar más contigo porque ya he llegado a mi límite, demasiado que me he sentado y he defendido cosas indefendibles" sentenciaba.

Cuando Ginés le hizo saber a su hija Miriam que no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo, esta no pudo evitar derrumbarse y gritó: “Digo lo que me da la gana porque la vergüenza la has dado tú. Por favor, que mi madre y mi abuela estén bien, lloro de felicidad por todo lo que me han dado” comentó fruto de la impotencia. Además de este momento vivido con su padre, Miriam también protagonizó bronca con Yaiza Martín. De nuevo, hija y pareja de Ginés Corregüela se vieron las caras: "Es que yo no le pondría tanta intriga, si estoy, estoy y se lo digo”, le comentó a la novia de su padre respecto a su posible embarazo. “Pero qué lástima de criatura, Dios le ampare. Como padre yo tengo ausencias y carencias”, aseguró en el plató, para volver a dejar claro la falta que ha sentido a lo largo de los años en cuanto a su padre se refiere.

Ginés Corregüela pide matrimonio a Yaiza en 'Supervivientes'

Para evitar momentos como estos el día en el que Ginés Corregüela pise el plató de Supervivientes, Miriam desveló que prefería no ir a recibirlo: “No vengo por no verte a ti la cara. Si no me miras ni si quiera porque te da miedo mirarme”, le llegó a decir a Yaiza sobre su decisión de no recibir a su padre cuando regrese de Honduras. Algo que, si se sigue la línea de lo que ha sucedido con el resto de concursantes, tendrá lugar en la gala de este próximo martes.