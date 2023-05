Ginés es expulsado de 'Supervivientes' y pone rumbo a España para solucionar sus problemas familiares

Entró siendo el más desconocido de todos, sin embargo, Ginés Corregüela, concursante revelación de Supervivientes, regresa a casa convertido en uno de los grandes protagonistas de esta edición y no por su buen hacer como aventurero, sino por sus tramas amorosas. Conocido en TikTok por sus bocadillos XXL y por su gran sentido del humor este agricultor de 52 años, de Úbeda ha pescado en la isla, ha hecho fuego y ha participado en las diferentes pruebas, pero también se ha casado.

Apodado en las redes como el ‘rey del bocadillo’ ingresaba en reality recién separado de su mujer, quien decidió poner fin a su matrimonio después de conocer que el influencer le había sido infiel con una tal Yaiza, una antigua entrenadora de fútbol y creadora de contenido en TikTok, con la que Ginés se encontraría en la isla llegando incluso a pedirle matrimonio.

Desde España su familia se quedaba atónita, pues tan solo unos días antes y tras la visita de su exmujer y su hija a Honduras, Ginés había dejado la puerta abierta a una posible reconciliación con la que fue su esposa durante 32 años y madre de sus dos hijas, algo que se esfumó nada más ver a Yaiza, con la que a día de hoy y a pesar de ser expulsada de la isla como medida disciplinaria tras insultar a uno de sus compañeros, continúa teniendo una relación.

Es por ello que tras ser expulsado de la isla, Jorge Javier Vázquez tuviera preparado para el andaluz una entrevista poco convencional en la que le propuso mantener una conversación con su prometida o con su hija, poniendo así al ya exconcursante en un brete y decantándose finalmente con su hija tras ver un video recopilatorio en el que se veían los reproches de sus hijas Laura y Miriam, así como la aparición en televisión de Luisa, una de sus supuestas amantes.

"Imagínate la situación que hemos vivido aquí. Creo que la persona que tienes a tu lado, para mí, no te va a hacer feliz. Yo he apoyado que dejases a mamá y ella a ti porque la relación era tóxica pero no que hayas estado diez años engañando a mamá y a la familia. Independientemente de que te haya apoyado en el concurso, creo que en muchas ocasiones no has estado acertado. Te di una oportunidad como superviviente y en algunos aspectos me has defraudado. Te espero aquí, en casa, y para que me des unas explicaciones que a lo largo de mi vida no me has dado", le dijo su hija Míriam.

Sin embargo y aunque las palabras de su hija se le clavaron como un puñal, Ginés era algo que esperaba desde hace días, tal y como había comentado con sus compañeros y tal y como dijo en su despedida. "No tengo palabras. Me hubiera gustado quedarme, pero la paz tenía también ganas de ir a España y solucionar mi papeleta. Y nada, que estoy muy contento y que quiero dar las gracias tanto a Supervivientes como a todo el equipazo detrás de esto".

A continuación, Ginés Corregüela escogió a Asraf Beno para dejarle un lastre y a Raquel Arias para dejarle una ventaja porque "se merece estar en la final por su esfuerzo". El destino quiso que escogiese el cofre del lastre, así que por su decisión Asraf Beno no pudo participar en el juego de líder.

Jaime Nava, Jonan Wiergo, Bosco y Artùr Dainese son los nuevos nominados de esta semana.