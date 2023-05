Lara Álvarez vuelve al plató de 'Supervivientes' y dedica unas emocionantes palabras a Laura Madrueño

Son días de grandes emociones para Lara Álvarez. La periodista asturiana que presentara Supervivientes desde Honduras durante ocho temporadas consecutivas ha regresado este jueves al plató de la que fue su casa televisiva para promocionar su nuevo proyecto en la cadena, Me resbala. Una visita cargada de expectación por su significado y en la que la gijonesa ha regalado unos minutos cargados de alegría, reencuentros y nostalgia a la audiencia, que la ha recibido con una ensordecedora ovación a la altura de la ocasión.

Frente a la cariñosa mirada de su excompañero, Carlos Sobera, y Laura Madrueño, cuya imagen en directo aparecía en la gran pantalla del plató, Lara, muy sonriente y visiblemente entusiasmada, ha hecho su entrada triunfal en directo. "Compañera, qué placer recibirte aquí", ha dicho el conductor mientras se fundía en un conmovedor abrazo con ella. Entre miradas cómplices, evidente sintonía profesional y sin soltar la mano de su interlocutor, la invitada ha fijado la mirada en el proyector con unos ojos que transmitían añoranza y ha dedicado unas sentidas palabras cargadas de elogios a Madrueño. "Te mando un beso enorme, compañera", ha comenzado diciendo.

"Qué maravilla. Qué bien lo estás haciendo. Qué representación tiene ese equipazo de 180 personas. Ahora sí entiendes la familia hondureña... No podrían haber encontrado mejor representación que la tuya", ha dicho, al tiempo que ha enviado "un beso gigante" a su sustituta en los Cayos Cochinos: "¡Chapó!", ha agregado mientras hacía el gesto de quitarse el sombrero. Por su parte, la nueva sonrisa del Caribe ha replicado a la comunicadora con sumo agradecimiento y ha confesado que sus palabras le han puesto los vellos de punta: "Ya lo sabes, tienes aquí tu casa, a toda tu familia, que te mandamos toda esta energía desde los Cayos Cochinos para que tengas por delante un programón, que es lo que te mereces".

Tras este inolvidable instante el prime time, Lara, que soplará las velas de su 37 cumpleaños el próximo lunes, se ha sincerado con Sobera mientras trataba de contener las lágrimas y ha confesado echar de menos su rol en el programa: "En vuestro éxito está mi felicidad. Cuando veo lo que estáis cosechando, y más en este momento complicadísimo de la televisión, sé que lo que hacéis es histórico. Cada vez que veo Supervivientes me emociono", ha dicho con la voz entrecortada a causa de la emoción. En ese momento, sin soltar la mano del presentador, ha admitido que "me cuesta mucho porque, no te voy a mentir, tengo el corazón dividido; han sido ocho años, he aprendido mucho de este programa y de ese equipo, que es mi familia hondureña".

Cuando en julio de 2022 Lara se despedía de Honduras, nada hacía presagiar que aquel adiós marcaría el fin de una etapa de cerca de una década al frente de Supervivientes desde la isla. "Ha llegado el gran momento, para nosotros un ritual, que es el cierre de la Palapa. Es un momento de orgullo, de balance, de satisfacción por el trabajo bien hecho y también de alegría porque volvemos a casa. Termina nuestra aventura, pero sobre todo termina su aventura", dijo antes de dedicar unas bonitas palabras a los finalistas. "Nosotros, más de 200 personas, hemos estado dejándonos la piel, cuerpo y alma. Más de tres meses lejos de nuestras familias para compartir con vosotros la experiencia. Equipo, un año más, ¡hemos superado nuestro reto!", finalizó.

Cinco meses después de que Lara dejara los Cayos Cochinos para regresar a su hogar, Mediaset anunciaba que la presentadora no estaría presente en la nueva edición del reality más extremo de la televisión para "disfrutar de un período de descanso para afrontar nuevos proyectos futuros dentro del grupo". En ese mismo comunicado el conglomerado confirmaba que cogía el relevo Laura Madrueño, muy querida en la pequeña pantalla por estar al frente del espacio El Tiempo que se emite tras el Informativo de Pedro Piqueras. Con melancolía por ver esta edición a través del televisor, la comunicadora asturiana afronta con ilusión una nueva etapa profesional.

