Alma Bollo estalla contra Bosco y abandona la playa durante el directo de 'Supervivientes'

Los nervios en Supervivientes están a flor de piel. El tiempo y el hambre comienzan a pesar y la tensión cada vez va a más. Este domingo ha sido Alma, la hija de Raquel Bollo la que ha explotado contra Bosco. Todo comenzaba con la visita de Pocholo, que ha sido el encargado de lanzar las recompensas de esta semana desde el helicóptero. Los concursantes tenían que nadar a toda velocidad y conseguir el mayor número de boyas posibles, ya que las recompensas no se podían compartir. Ha sido en el momento del recuento cuando Alma ha estallado.

Raquel Bollo y sus hijos, Manuel y Alma, protagonizan un emotivo reencuentro en 'Supervivientes'

Cuando Pocholo lanza las recompensas, no hay tiempo que perder. Los supervivientes se lanzan al agua y comienzan a nadar a toda velocidad. Al salir del agua, Artur y Bosco han sido los más rápidos y han conseguido más de cinco recompensas. Por su parte, Alma solo llevaba una boya. En este momento, la hija de Raquel Bollo ha estallado como nunca antes. Entre lágrimas ha explicado lo ocurrido a la presentadora, Laura Madrueño: "Es que no, no aguanto más, que se coman todas las recompensas, para ellos". Según Al,ma, el sobrino de Pocholo le había quitado una de las boyas, a sabiendas de que ella no había conseguido casi ninguna: "Esta es la clase de compañeros que hay en Supervivientes: dais asco".

Ante lo sucedido, Bosco Martínez-Bodiú ha intentado tranquilar a la que era su amiga entregándole dos de sus boyas. Un gesto que para Alma, no ha sido suficiente porque el daño ya estaba hecho: "¿No os dais cuenta de que esto es una aventura no solo para competir, sino para compartir?". La concursante en vez de tranquilizarse, se iba enfadando cada vez más y más. Ha llegado a tal pulto que ha terminado rechazando todas las recompensas e incluso ha terminado por abandonar la playa: "Ya paso de las recompensas y este programa... paso de todo"

A la vuelta de publicidad, Alma ya no se encontraba con sus compañeros. Ha sido su hermano Manuel el encargado de explicar que su hermana había decidido abandonar la playa y marcharse sin las recompensas: "He intentado tranquilizarla, pero es complicado, la entiendo. La semana pasada tuvimos un esfuerzo muy grande para la recompensa que al final salimos mal parados y ahora ha pensado lo mismo". El programa ha finalizado sin que la superviviente vuelva a aparecer y ha sido en este caso el presentador Ion Aramendi el que ha dado el último parte sobre la situación: "Lejos de tranquilizarse, estaba aún más exaltada y ha llamado "egoísta" a Bosco".

Raquel Bollo se encontraba en ese momento en el plató y ha querido afear el comportamiento de su hija: "No me ha parecido una buena reacción porque pierde las formas. Esperemos que se le pase y ya está". El enfrentamiento entre Alma y Bosco viene días después de que la concursante le nominara. La joven justificaba su decisión en que el sobrino de Pocholo era el único que no se habría enfrentado a una nominación.

La de hoy no ha sido la primera vez que a Alma Bollo le han venido las ganas de tirar de algún modo la toalla. Hace unas semanas, llegó a expresar su hartazgo y sus ganas de no seguir en el concurso. “Ya me da igual Jorge, si te digo la verdad no tengo ganas de estar aquí. Porque es muy complicado estar aquí”, le dijo a Jorge Javier durante una de las galas. Finalmente, Alma Bollo ha regresado con sus compañeros y ha intentado tomarse el resto de la noche con más calma.

