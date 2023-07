Alma Bollo marca diferencias con su hermano Manuel en el conflicto con Asraf tras sus problemas en 'Supervivientes' La hija de Raquel Bollo ha reconocido que su actitud en el 'reality show' no siempre fue la mejor

Las condiciones extremas de los Cayos Cochinos hacen que la convivencia entre los concursantes de Supervivientes no sea nada sencilla. Este domingo, los aventureros se han vuelto a ver las caras en el plató del Debate Final y han podido aclarar algunos de los conflictos que comenzaron en Honduras.

Sin duda, una de las relaciones más complicadas de esta edición ha sido la de los hermanos Manuel Cortés y Alma Bollo con Asraf Beno, ya que los tres han sido protagonistas de numerosas peleas. Sin embargo, la hija de Raquel Bollo parece que quiere enterrar el hacha de guerra con el prometido de Isa Pantoja y ha reconocido que sus formas no han sido siempre las mejores. “Me costaba mucho estar con él, repetía muchas cosas y era muy intenso. Hemos tenido roces, pero también hemos hablado y convivido”, destacaba la joven haciendo referencia a aquellas imágenes que no se emiten en el programa.

Además, Alma resaltaba que la falta de comida y estar constantemente a prueba puede sacar a la luz la faceta más negativa de cada uno. “Aquí no hay ningún mártir. La convivencia ha sido difícil porque chocamos y somos cabezones”, explicaba sobre las tensiones vividas en los Cayos Cochinos. El cuarto finalista, por su parte, ha reconocido que en algunos momentos él tampoco se comportó de la manera más adecuada.

La postura de Alma es completamente diferente a la de Manuel Cortés que ha hecho numerosos reproches a Asraf. El cantante ha asegurado que el futuro yerno de Isabel Pantoja ha tenido problemas con él y con el resto de los robinsones y que es una persona que no sabe hacer autocrítica. El modelo se defendió de estos ataques recalcando que nunca quiso ofender a nadie a propósito. “Seguramente habré hecho cosas que han molestado, pero no era conscientemente”.

Esta es una muestra más de que a pesar de ser hermanos los hijos de Raquel Bollo gestionan los conflictos de manera muy distinta. Por ello, Alma ha pedido que no se la encasille únicamente por la actitud del artista. “No me gusta que hablen en plural, Manuel es uno y Alma es otra. Es algo de lo que estoy cansada”.

Isa y Asraf se darán el sí quiero el próximo otoño. Un gran día en el que no todos los miembros del clan Pantoja van a estar al lado de los novios. En un principio, Alma Bollo sí que estaba en la lista de invitados, al contrario que Manuel. Solo el tiempo dirá si tras la montaña rusa de Supervivientes 2023 su asistencia sigue en pie.

