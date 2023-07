Telecinco explica el motivo del lapsus de Sobera en la final de 'Supervivientes' y desmiente el supuesto tongo

Esta semana se conocía el ganador de Supervivientes 2023. Bosco Blach Martínez-Bordi se alzaba con la victoria del concurso el pasado jueves, 29 de junio. Sin embargo, el triunfo del concursante ha dado que hablar. Sobre todo después de que Carlos Sobera, presentador del programa, pronunciase una frase durante la gran final que dejó a todos los espectadores extrañados ante tal afirmación: "No ha ganado, pero lo hubiera merecido como los demás. Adelante, Adara", señalaba antes de conocerse el resultado del recuento de votos.

Bosco Blach Martínez-Bordiú, sancionado por una grave imprudencia en 'Supervivientes'

Fue en ese momento cuando se revolucionaron las redes sociales y los seguidores del reality empezaron a considerar que podría tratarse de un tongo y no de una equivocación del presentador. "La productora lo tenía todo planeado" o "no más tongo", son algunos de los comentarios que se podían leer en Twitter y que indignaban a los usuarios. Ante tales respuestas de los espectadores, Telecinco ha tenido que dar un paso hacia adelante y ha dado explicaciones sobre lo sucedido para zanjar el asunto.

Cómo surgió el affaire entre Adara y Bosco, el gran vencedor de 'Supervivientes'

El comunicado de Telecinco

"Por un error humano se copió la misma entradilla en todas las opciones diferentes, por eso Carlos Sobera leyó esa entradilla y no nos dimos cuenta", ha manifestado la cadena de Mediaset en un comunicado. Según señala la nota de Telecinco, "las entradillas del ganador no se preparan", aclarando que todo fue un malentendido porque, al parecer, el presentador estaba leyendo un guion equivocado.

Bosco gana Supervivientes y ¡lo celebra besando a Adara en directo!

Y es que, el programa había preparado hasta tres versiones distintas. Por este motivo, Carlos Sobera leyó la frase en la que Adara era derrotada. "Estábamos tranquilos porque sabíamos que no había ni trampa ni cartón y decidimos que los finalistas vivieran la gala como se merecían después de 18 semanas pasando hambre", señalaban en el comunicado, indicando que en el plató se dieron cuenta pero que quisieron esperar a finalizar la emisión para dar las explicaciones pertinentes.

Recordamos a todos los ganadores de 'Supervivientes'

"Una final es un hervidero, hay mucho público, mucha gente y era difícil hacerse entender en un momento como ese", se defendía la cadena. Tal y como informa el diario digital, la directora de realities de Mediaset, María Zambrano, ha hablado con varios periodistas este viernes para argumentar lo ocurrido y demostrar que no ha habido ningún tongo, ya que el guion se envió a las 14:20 del día de la final, según les ha mostrado Zambrano.

Su salto a la fama, sus puntos fuertes para ganar... conoce a los finalistas de Supervivientes

La reacción de Asraf Beno al ganador de 'Supervivientes'

Después de meses de trabajo, hambruna y sufrimiento, cualquiera de los cuatro finalistas -Bosco, Adara, Jonan y Asraf- podía haber ganado. Sin embargo, fue el hermano de Lucas Martínez-Bordiú quien se alzó con la victoria con algo de controversia. Pero antes de eso, el primero en ser expulsado fue el novio de Isa Pantoja, al que algunos rostros conocidos como Mercedes Milá, querían que ganase.

De hecho, el exconcursante subía más tarde una publicación en su perfil, haciendo mención al resultado final de Supervivientes y demostrando su amor hacia la hija de Isabel Pantoja: "Por fin, tras cuatro meses, vuelvo a casa y, sobre todo, vuelvo a mi hogar. Yo ya me siento ganador. No me separaré jamás de tu lado, Isa Pantoja", se leía en el mensaje. A estas palabras le acompañaban una imagen suya tumbado en una cama.