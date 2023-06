Isa Pantoja desvela lo que piensa su madre del compartimiento de Raquel Bollo y sus hijos contra ella

Supervivientes 2023 ha generado multitud de tensiones, tanto dentro del programa -entre los concursantes- como fuera de él. Un claro ejemplo ha sido la constante polémica que se ha creado en torno a Asraf Beno y los hijos de Raquel Bollo, Alma y Manuel Cortés, algo que ha salpicado a Isa Pantoja. Y es que, la relación familiar se ha ido deteriorando con el paso del concurso hasta tal punto de exteriorizarlo en el plató de televisión. Prueba de ello han sido las declaraciones que ha hecho la hija de Isabel Pantoja sobre lo que pensaría su madre acerca del comportamiento que han tenido Raquel Bollo y sus hijos contra ella, especialmente en la última gala en la que coincidieron en plató.

Isa Pantoja ha comentado cómo está viviendo estos 'encontronazos' en el plató de Supervivientes, sobre todo el último con su prima Alma, durante la entrevista tras su expulsión del reality, y que ha sido el más sonado. "Para mí es una situación muy incómoda", comenzaba abriéndose la hija de la artista en el Deluxe. "No es lo mismo que Asraf tenga discusiones con cualquier concursante a que las tenga con mis primos", continuaba, visiblemente afectada por lo que estaba ocurriendo con parte de su familia. Además, la novia de Asraf ha reconocido que "con Alma nunca he tenido ningún problema".

Tras repasar lo que se vivió en el plató de Supervivientes de este pasado martes entre Isa Pantoja y Alma Bollo, la hija de la tonadillera ha analizado que ese día con la hija de Raquel fue "imposible hablar. Estaba todo el rato hablando por encima y no podía conversar con ella", aseguraba. Tras esto, María Patiño aprovechaba para preguntarle cómo estaba llevando su madre estas polémicas, puesto que la artista siempre ha estado muy unida a la que fuera mujer de su primo, Chiquetete.

La opinión de Isabel Pantoja

En este aspecto, Isa ha comentado que no quería hablar del tema, pero al final ha desvelado que la cantante no está del todo contenta: "Yo conozco a mi madre y sería incapaz de hablar a los hijos de Raquel Bollo como Raquel me ha hablado a mí", desvelaba la novia de Asraf Beno. "Ella lo ve todo... Lo sé por mi madre y también porque Raquel lo ha hecho público, ellas no tienen relación desde hace ya tiempo, ni tampoco con Luis Rollán, y no tiene nada que ver conmigo, pero después de esto tampoco van a retomar la relación", se sinceraba Isa Pantoja.

El pasado martes el plató de Supervivientes vivió una situación de mucha tensión entre Alma Bollo, reciente expulsada del concurso, e Isa Pantoja, defensora de Asraf Beno. La descendiente de Isabel Pantoja le mostró su malestar acerca de ciertas actitudes de la hija de Raquel Bollo hacia su novio: "Desde fuera vuestras broncas las hemos vivido tu madre y yo, a cada una le ha dolido su parte... Lo único que te tengo que decir es que ha habido ciertas actitudes tuyas que no me han gustado hacia Asraf", le dijo. A lo que Alma, enfadada y muy alterada, le respondía entre otras cosas: "¿Las de Asraf hacia nosotros te han gustado? (...) La humildad la tenéis que demostrar tú y tu novio", le recriminaba la hermana de Manuel Cortés, quien tuvo el apoyo de su madre en el plató.