El enfado de Ana María Aldón con Gloria Camila a quien hace una tajante petición sobre su boda con Eladio

Ana María Aldón vuelve a ser la protagonista de estas últimas semanas en las mesas de debate del corazón. Y es que, la colaboradora de televisión protagonizó uno de los momentos más increíbles el pasado domingo. Eladio, el empresario con el que empezó a salir hace poco más de cuatro meses, entraba en por teléfono en Fiesta para pedirle matrimonio a la ex de José Ortega Cano delante de toda España. En ese momento, la diseñadora, muy emocionada, respondía que sí sin pensárselo dos veces y los allí presentes rompían a aplaudir al instante. Sin embargo, ese 'sí, quiero' ha tenido multitud de reacciones, entre las que destaca la de Gloria Camila, familia del diestro.

La hija de Ortega Cano les deseó hace unos días "que sean muy felices y que coman perdices". Aunque lo duro llegó después, cuando añadió que "a todo el mundo deseo que sea muy feliz y no jod* a los demás". Unas palabras que han molestado -y mucho- a la diseñadora. En este caso, Ana María Aldón ha respondido de forma tajante a Gloria Camila nada más entrar al programa que presenta Emma García: "Yo con el padre de mi hijo me llevo estupendamente y no hay ningún problema. Gloria y yo tuvimos un encuentro hace unos meses y nos saludamos, estaba mi hijo delante y nos comportamos de manera cordial, no soy yo precisamente la que está jodi*ndo, yo lo que estoy siendo es prudente", respondía sobre las palabras de la hija del torero en el mismo espacio donde le pidieron la mano.

La petición de Ana María Aldón a Gloria Camila

Ana María Aldón ha continuado defendiéndose y ha dicho que ella está llevando su día a día como cualquier persona que está enamorada. "Yo estoy haciendo mi vida normal como cualquier persona. No sé a qué se refiere exactamente, pero lo que sé es que no soy yo quien tengo que dejar de jod*r", ha reiterado de nuevo, insistiendo así en sus palabras hacia Gloria Camila. Para finalizar el tema, ha querido mandarle una petición a la hija de Ortega Cano: "Que me dejen ser feliz como yo dejo a los demás ser felices", ha pedido.

Fue el pasado mes de junio cuando se vio por primera vez juntos a Ana María Aldón con su nueva ilusión, Eladio, un asturiano de 56 años -11 más que ella- que se dedica al negocio de la hostelería. Desde entonces, la pareja ha compartido muchos momentos, como las vacaciones en Cádiz. Además, la colaboradora está completamente enamorada. Al considerarse "prudente" con su relación, solo le ha escrito algo una vez de forma pública en su perfil, aunque lo suficiente para confirmar su amor por él. "Gracias por cuidarme como nadie, por estar a mi lado aunque soplen vientos fuertes, por hacerme sentir única, especial. Por cómo me miras, por devolverme la ilusión y las ganas. Ganas de vivir, de luchar, de soñar, de sentir…", le dedicaba hace poco más de dos meses.

Después del 'sí, quiero' de Ana María a Eladio el pasado domingo, la diseñadora no dudó ni un segundo en confirmar que estaría dispuesta a dar el paso y que quiere volver a casarse: "Quiero darte las gracias porque me haces sentir muy dichosa. Es un universo lo que siento. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Por esto te he dicho que sí. Te quiero", le respondía a su novio.