Ana María Aldón comparte la primera foto con su nuevo amor

Ana María Aldón (45 años) es una mujer de nuevo enamorada. Siete meses después de firmar su divorcio con José Ortega Cano, la colaboradora de televisión vuelve a sonreír. Y lo hace gracias a una nueva ilusión, un hombre con el que ha rehecho su vida, "de ojos azules y deportista", tal y como hemos podido ver en la primera imagen que la colaboradora televisiva ha compartido en sus redes sociales junto al siguiente texto: "Gracias por cuidarme como nadie, por estar a mi lado aunque soplen vientos fuertes, por hacerme sentir única, especial. Por cómo me miras, por devolverme la ilusión y las ganas. Ganas de vivir, de luchar, de soñar, de sentir…" Y añadía la palabra "resistiré".

El pasado mes de junio, Ana María desveló que tenía novio, aunque la andaluza no ha querido dar muchos detalles sobre la persona que le ha devuelto la felicidad. La diseñadora no ha desvelado el nombre del hombre que le ha devuelto la ilusión, aunque sí ha compartido que es asturiano, tiene unos 50 años y con el que se muestra feliz en sus redes sociales.

De nuevo enamorada

Hace menos de un mes que Ana María Aldón se marchaba a Honduras para visitar Supervivientes como fantasma del pasado, ese fue el momento en el que desvelaba que tenía una nueva ilusión. "Puedo decir que sí, que siento alguna que otra mariposa en el estómago", decía la propia colaboradora en el programa en el que trabaja. Aunque, al mismo tiempo, la exmujer de Ortega Cano admitía que le daba "miedo" enfrentarse a lo desconocido.

Sin embargo, la sanluqueña está pasando por uno de sus mejores momentos y confesaba que lo único que buscaba era "sentirse amada y deseada". Incluso, también afirmaba que estaría dispuesta a pasar de nuevo por el altar en el caso de que se lo pidiesen: "Si encuentro al amor de mi vida y me lo pide, por supuesto que me caso". Los dos ya se han ido de viaje juntos y, aunque llevan "poco tiempo", para Ana María Aldón es "suficiente para saber que me hace muy feliz", reflexionaba en su día.