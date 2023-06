Primeras imágenes del novio de Ana María Aldón: 'Llevamos poco tiempo, pero me hace muy feliz' La colaboradora, que se divorció de Ortega Cano el pasado mes de enero, ha sido vista por la calle con su nueva pareja

Ana María Aldón es una mujer nueva y renovada. Seis meses después de firmar su divorcio con José Ortega Cano, la colaboradora de televisión vuelve a sonreír. Y lo hace gracias a una nueva ilusión, un hombre con el que ha rehecho su vida, "de ojos azules y deportista", tal y como ella misma hacía referencia a su chico. Desde el pasado domingo 18, fecha en la que se desveló que Ana María tenía novio, la andaluza no ha querido dar muchos detalles sobre la persona que le ha devuelto la felicidad. Sin embargo, Aldón ha sido pillada por la calle con su nueva pareja, ¡y ya hay imágenes del hombre que le ha robado el corazón!

Ana María Aldón confiesa estar ilusionada de nuevo tras su divorcio: 'Siento mariposas en el estómago'

Las cámaras de Fiesta han sido las encargadas de grabar el momento. Tanto Ana María como su nuevo amor se encontraban paseando, a la salida de un restaurante en La Moraleja, en el que no pararon de reír, charlar, e incluso regalarse alguna caricia que otra, según se podía ver en las imágenes. Se trata de un apuesto caballero, un poco más alto que ella, con pelo y barba grisácea, y tal y como dijo la tertuliana la semana pasada, de poco más de 50 años.

Exclusiva en ¡HOLA!, la boda de José Ortega Cano y Ana María Aldón

En la grabación se puede apreciar cómo a ninguno de los dos se les podía quitar la sonrisa de la cara mientras paseaban de vuelta al coche. En ningún momento Ana María Aldón ha querido revelar el nombre de su acompañante: "No, porque es una persona anónima, entonces hay que respetar el anonimato de las personas", señalaba. De los datos que sí ha querido compartir es que es asturiano y su nombre es compuesto.

Ana María Aldón y Ortega Cano confirman su ruptura

Por su parte, el nuevo novio de Ana María Aldón también era preguntado por cómo estaba, a lo que él respondía lo siguiente: "Muy contento", decía sonriendo el caballero. "Ha sido una tarde bonita, ahora la noche todavía no ha comenzado. Vamos a disfrutar de ella", confesaba la diseñadora, ante el cuidado y la atenta mirada del hombre que le acompañaba, su nueva pareja.

Las claves de la transformación vital de Ana María Aldón al regresar a 'Supervivientes' donde comenzó su cambio

Ana María, de nuevo enamorada

Era a principios de junio, días antes de que Ana María Aldón se marchase a Honduras para visitar Supervivientes como fantasma del pasado, cuando se desvelaba que tenía una nueva ilusión. "Puedo decir que sí, que siento alguna que otra mariposa en el estómago", decía la propia colaboradora en el mismo programa en el que se han desvelado las imágenes. Aunque, al mismo tiempo, la exmujer de Ortega Cano admitía que le daba "miedo" enfrentarse a lo desconocido.

Así ha sido el reencuentro de Ana María Aldón y Ortega Cano en la Comunión de su hijo, José María

Sin embargo, la diseñadora andaluza está pasando por uno de sus mejores momentos y confesaba que lo único que buscaba era "sentirse amada y deseada". Incluso, también afirmaba que estaría dispuesta a pasar de nuevo por el altar en el caso de que se lo pidiesen: "Si encuentro al amor de mi vida y me lo pide, por supuesto que me caso". Los dos ya se han ido de viaje juntos y, aunque llevan "poco tiempo", para Ana María Aldón es "suficiente para saber que me hace muy feliz", reflexionaba en su día.