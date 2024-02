La dura confesión de Marta López sobre su adolescencia

Marta López es una de las concursantes de la nueva edición del programa de Telecinco, GH Dúo. En la última gala del programa y tras un encontronazo con Ana María Aldón, la exmujer de José Ortega Cano, la colaboradora de televisión dejaba con la boca abierta a sus compañeros y a Ion Aramendi, presentador del programa, al confesar, por primera vez en televisión, los duros momentos a los que se enfrentó siendo apenas una adolescente: "Llevo 23 años en la tele y nadie sabe cuál es mi vida, todo el mundo se cree que he sido una niña pija. Quizá va a ser un poco duro y nunca lo habéis oído de mí".

Los concursantes GH Dúo 2024: conoce a las 5 parejas y al trío que participan

'Malos tratos'

Marta ha contado "el infierno" que vivió durante la relación que mantuvo con su primer novio: "Nos fuimos a Tenerife, mi primer amor... fueron maltratos continuamente, de pegarme palizas. Hasta que un día el seguridad del hotel me encontró debajo de un baño con la cara llena de sangre". Y continuaba con su escalofriante testimonio: "Eran cosas que daba vergüenza decirlo. En aquel entonces yo pensé que me quería mucho y por eso decía esas cosas. Me fui de Tenerife huyendo de él, me vine a Madrid destrozada, pasé un año y pico fatal, me apunté al casting de 'Gran Hermano' y aquí estoy 23 años después, que han sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida, la televisión me ha hecho entender que las personas que han pasado malos tratos no tenemos que avergonzarnos", explicaba la concursante.

Y, según ella misma ha contado, ese episodio no fue el único Marta desvelaba que durante otra época de su vida, con otra de sus parejas, también sufrió maltrato psicológico: "No sabéis el nivel de machaque. Me da tanta rabia no haberme dado cuenta de esto antes y no haberle puesto nombre, si me pasa esto ahora esto no se queda aquí".

La muerte de su padre

'La curva de la vida' del programa de Mediaset ha removido muchos recuerdos del pasado de la concursante. Uno de los episodios más dolorosos fue la muerte de su padre: "Tuvo una enfermedad muy dura y acabó muriéndose". Unas duras declaraciones de López que ha querido terminar su testimonio asegurando que aunque le hayan pasado cosas horribles, ha podido llevar "una vida normal". Desde el plató, su amiga y defensora Raquel, estaba visiblemente emocionada, ya que se había enterado en ese momento de las confesiones de su amiga: "Sabía el tema de su padre, que lo había pasado muy mal, pero del resto no tenía ni idea".