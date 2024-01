De Ana María Aldón a Asraf Beno: la lista completa de concursantes de 'GH Dúo'

La espera ha terminado y la segunda edición de Gran Hermano Duo ya ha comenzado. En esta edición, el icónico reality show presenta parejas que compartirán convivencia y competencia. Después del éxito de la octava edición de Gran Hermano Vip, la productora ha decidido apostar por algo que llevaba sin emitirse desde 2019, como es el Dúo. La casa de Guadalix ya ha conocido a sus nuevos inquilinos que escribirán su propia historia en esta inigualable experiencia televisiva, a continuación te contamos quiénes son los elegidos:

Efrén Reyero y Marta López, los primeros en pisar la casa! Ambos mantuvieron una relación amorosa llena de altibajos que duró hasta 2020. Se conocieron en un plató de televisión, donde eran colaboradores, y ya saltaron las chispas, pese a que Reyero tuviese aún pareja. Un mes después, confirmaban su relación. Ahora, tres años después de su ruptura, el extronista, y ahora empresario, y la colaboradora de televisión se enfrentan a esta experiencia juntos. La expareja se ha mostrado muy cariñosa y todavía se ha podido apreciar algún ápice de química.

El siguiente duo son Ana María Aldón y Marc Florensa. La relación que une a la ex de Jose Ortega Cano y a Florensa no es más que laboral, aunque acabó desembocando una gran amistad que no acabó bien. El barcelonés, que ahora trabaja en colaboraciones de publicidad con celebrities, fue representante de la andaluza hace años, pero ahora llevan un tiempo sin hablarse. Esta es la oportunidad de limar asperezas y sacar lo mejor de su pasada amistad para hacer frente al concurso en pareja.

Ivana Icardi y Luca Onestini son otra de las parejas concursantes. No se conocen, pero sí saben quién es el otro. La influencer argentina fue amiga especial de Gianmarco Onestini, el hermano de Luca, en la edición italiana de este concurso, con el que no se lleva para nada bien, ya que ambos siguen reprochándose cosas del pasado. Icardi ha asegurado tener ganas de conocer a Luca y no dejarse llevar por cómo fue su hermano con ella. Toca pasar página porque el rey de los realities italiano tendrá que estar unido a la argentina para no ahogarse en esta aventura.

La madre de Adara Molinero, Elena Molinero, y el marido de Isabel Pantoja, Asraf Beno, son la otra pareja que se suma al barco de GH. No es la primera vez que coinciden, pues Asraf y Adara fueron compañeros en 'Supervivientes', y su madre, Elena Rodríguez, tuvo algún que otro momento tenso con el modelo marroquí por defender a su hija. Se les ha visto ilusionados en su reencuentro, pues algo de cariño se guardan pese a sus pequeños encontronazos. No son amigos, pero aprenderán a serlo para luchar en el reality.

Y... ¡Sorpresa! Aunque en un primer momento se pensaban que serían duo, las cosas cambiaron segundos más tarde. Lucía Sánchez, Manuel González y Mayka Rivera formarán un trío. La expareja de La Isla de las Tentaciones, que no ha terminado de asentar una buena relación tras su ruptura, estará acompañada de otra participante del reality del amor, Mayka. ¡Y vaya lío! Pues, Manuel y Mayka se llevan bien y son amigos, pero Lucía no ha conservado su amistad con la murciana tras terminarse el reality. ¿Quién tiene el problema? Descrubriremos si podrán soportarse o acabarán tirándose de los pelos.

El último duo de esta edición lo conforman Finito y Keroseno. Nombres desconocidos para mucha gente, pero que se han vuelto virales después de la pandemia en redes sociales. Ellos son hermanos y artistas performáticos, aunque por lo que son conocidos es por divulgar contenido sobre el colectivo 'LGTBIQ+'. Un tema que les toca de cerca y del que han querido hablar sin tabúes es el suicidio, ya que su madre fue victima del mismo, y han afirmado no querer ocultar los problemas que acarrea. Los creadores de contenido y artistas están felices y orgullosos de su salto a la televisión.