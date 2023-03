Kiko Matamoros y Marta López Álamo cuentan cómo se reparten los gastos

Kiko Matamoros y Marta López, que se darán el 'sí, quiero' el próximo 2 de junio, han aclarado en su vídeopodcast Amar para vivir cómo organizan los asuntos económicos en su relación. "Nosotros gestionamos el dinero de los dos y los ingresos se comparten. Hay veces que la mensualidad de la casa la paga ella, hay veces que yo", ha comenzado diciendo el colaborador. "Somos bastante consecuentes con nuestro dinero. Hay algunas veces que él gana más y otras yo, pero tampoco lo contamos ni lo comparamos mes a mes. Es una economía de pareja", ha continuado explicando la modelo, que además ha asegurado que no están muy pendientes de en qué se lo gastan pero que ella es bastante más ahorradora que su novio. "Es que además Kiko es una persona muy generosa", ha añadido la influencer.

Marta ha contado que aunque ella hace muchos regalos a Kiko, los del colaborador suelen ser "mucho más caros" que los suyos, algo que le gusta pero que le hace tener "mayor conciencia del dinero". "A mí me da mucha más cosa gastar que a él. A tu hijo le regalaste tu coche, así de guay. Es un hombre muy generoso", ha comentado la futura mujer de Matamoros. Además, el padre de Diego y Laura ha querido apuntar que a pesar de que le gusten mucho las cosas materiales como "los relojes" o "los coches", no las aprecia por su valor económico: "Tienen otro tipo de valor. Dentro de mis posibilidades no escatimo en gastos. Y si de vez en cuando nos gusta darnos un homenaje e ir a un tres estrellas, michelín pues vamos".

Matamoros, que ha confesado que cuando viajan puede pagar uno u el otro (aunque a veces también "nos invitan"), ha querido aclarar que no es que le guste el dinero, sino que lo que le encanta es "determinada forma de vida o estatus" y que por ello procura vivir su vida acorde a esos gustos: "Es una economía compartida y gestionamos nuestros ingresos sin ir al céntimo, aunque gano menos por mis retenciones y embargos de Hacienda". "Somos unos privilegiados, eso por descontado. Nunca he sabido cuánto cobra exactamente al mes porque no lo miro. Y tampoco ha sido un tema tabú. Tampoco se lo que le quitan. No nos comparamos con nadie y hablamos de nuestra situación", ha añadido Marta.

Pero si hay algo en que la pareja no ha estado de acuerdo sobre su dinero ha sido sobre a qué clase económica pertenecen. Mientras Marta tenía claro que sus ingresos están "dentro de la media española o quizá un poquito más", Kiko ha querido corregirle diciendo que no hay nadie de su edad que gante tanto como ella. "No eres millonaria pero estás en el arco del 10%, porque hay un porcentaje del 90 en España que viven con condiciones económicas peores que las tuyas", ha aclarado Matamoros, que tiene claro que siempre ha preferido deber a que le deban dinero.