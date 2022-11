La inesperada mudanza de Marta López y Kiko Matamoros a Dubái: así será el cambio de vida de la pareja

Loading the player...

Cuando el amor es verdadero no hay límite ni frontera que lo pueda detener. Y sino, que se lo pregunten a Kiko Matamoros y a Marta López Álamo, que, en medio de los preparativos para su gran boda, han decidido hacer las maletas e irse a vivir una gran aventura fuera de las fronteras de nuestro país. La modelo quiere probar suerte en las pasarelas de Dubái y el colaborador televisivo no se lo ha pensado dos veces: ha dejado su vida atrás para estar al lado de su novia, para así brindarle todo su apoyo y cariño en esta nueva etapa profesional que está a punto de comenzar. ¿Quieres conocer más detalles de esta inesperada mudanza? ¡Pues dale al play y no te lo pierdas!

